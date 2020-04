OM: La ministre des sports remet en question une reprise du football au mois de Septembre !

Le premier ministre Edouard Philippe vient de le confirmer devant l’assemblée nationale, la saison 2019/2020 de Ligue 1 ne reprendra pas. La ministre des Sports s’est montré méfiante concernant la reprise de la saison suivante au mois de Septembre…

Les saisons de Ligue 1 et Ligue 2 2019/2020 ne reprendront pas. Dans un discours devant l’assemblée nationale, le Premier ministre, Edouard Philippe vient d’assurer qu’il n’y aura pas de matches de foot professionnels avant le mois de septembre (peut être en août mais à huis clos). La saison 2020/2021 devrait donc reprendre à ce moment là, mais la ministre des sports s’est montré méfiante…

La Ligue prendra sa responsabilité– Maracineanu

« Je vais m’en tenir aux consignes sanitaires du gouvernement, qui sont celles de voir l’évolution de la pandémie à la sortie du confinement. C’est uniquement cette évolution qui pourra faire évoluer les consignes qui sont les nôtres. C’est aux instances de football de prendre les décisions qui s’accordent et effectivement à la Ligue de prendre la responsabilité. (…) De toute façon, je ne vois pas comment ils vont faire pour placer dix matchs entre le 1er août et le 3 août. Reste à la Ligue de football professionnel, avec son comité exécutif, de prendre la décision et toutes les conséquences que cela entraînera pour les clubs » Roxane Maracineanu— Source: RMC Sport