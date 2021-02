OM – La ministre s’en mêle : « On ne doit pas partir en vrille comme ça. (…) Je vais avoir M. Eyraud aujourd’hui au téléphone ! »

Jauge dans les stades, salaires des footballeurs, polémique de la Fifa au Qatar… Le « 8h30 franceinfo » de Roxana Maracineanuhttps://t.co/ooiSGsJiTT pic.twitter.com/jt2qus8uio — franceinfo (@franceinfo) February 19, 2021

Je tiens beaucoup à ce qu’on respecte les supporters, ils ont été là avant que les dirigeants de l’OM soient là

« Évidemment, il faut qu’on évite à tout prix des violences au moment des matches de sport, ce n’est pas le lieu, ce n’est pas le moment, les matches, ça doit être un moment de joie. Et même si son équipe perd, même si on n’est pas content de comment l’équipe est gérée, on ne doit pas partir en vrille comme ça. (…) Je vais avoir M. Eyraud aujourd’hui au téléphone pour en discuter avec lui. Je tiens beaucoup à ce qu’on respecte les supporters, ils ont été là avant que les dirigeants de l’OM soient là, ils seront encore là pendant des années, et il faut les respecter, les associer aussi, et trouver justement des terrains d’entente, de discussion avec eux, les impliquer aussi pourquoi pas à la gouvernance du club, moi je tiens beaucoup à ça, pouvoir avoir leur avis au moment où on prend des décisions sur des joueurs, des entraîneurs, ça existe ailleurs, qu’ils aient leur mot à dire sur les décisions importantes prises au sein du club et si ces discussions que M. Eyraud a proposées peuvent aboutir à quelque chose de ce genre, je pense que ce sera novateur. » Roxana Maracineanu – source: France Info (19/02/2021)