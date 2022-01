OM : Gerson, une montée en puissance technique et physique…

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-3 à Limoge face à l’US Chauvigny en 16e de finale de Coupe de France. Voici la note et l’appréciation de Gerson, titulaire dans un rôle de 6 lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille n’a pas raté son premier match de 2022. Pour ce 16e de finale de Coupe de France face à l’US Chauvigny, Jorge Sampaoli avait décidé d’aligner une équipe type malgré quelques absents (Konrad, Rongier, Dieng, Gueye). Les marseillais ont tout de suite pris le contrôle de la rencontre et se sont procuré des occasions. Si encore une fois, l’efficacité n’est pas toujours au rendez-vous, Milik a ouvert le score d’une superbe reprise acrobatique. Under a doublé la mise sur un service de Gerson, le brésilien a aussi offert le dernier but à Harit entré en jeu.

L’OM a globalement maitrisé son sujet, et a été appliqué jusqu’au bout. Le club de National 3 n’a pas vraiment eu l’occasion de mettre en danger les marseillais. Titulaire dans un rôle de 6 à cause des absences de Rongier et Gueye, le brésilien Gerson a montré toutes ses qualités techniques et sa capacité à jouer dans le dos des défenses adverses…

La note de Gerson : 7/10

Son appréciation FCM

Gerson, une montée en puissance technique et physique…

Sans Rongier (pied) ni Gueye (CAN), Boubacar Kamara a repris le poste hybride de milieu / latéral droit, obligeant Gerson à reculer dans son rôle de 6. Le brésilien est parfois un peu mou dans ses transmissions, mais il joue plus vers l’avant et surtout avec la confiance retrouvée il est très propre techniquement. Il a fait le travail à la relance et à la récupération, mais cependant là ou il reste le plus intéressant c’est plus proche du but. Sa complicité technique avec Payet monte en puissance et ses appels en profondeur font merveille. Il offre deux buts suite à ses appels dans la surface, un pour Under et l’autre pour Harit. Il s’est même offert un joli geste technique avec un coup du sombrero dans la surface. 2022 pourrait être son année…

