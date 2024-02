OM : La mise au point de Longoria concernant Tessier !

Présent en conférence de presse ce mardi à l’occasion de la présentation de Jean Louis Gasset, Pablo Longoria a aussi été interrogé sur ce choix de coach qui est plus attribué à Stéphane Tessier. Voici sa réponse concernant le rôle de son directeur administratif et financier.

Pablo Longoria explique que l’arrivée de Jean Louis Gasset est sa décision et qu’il travaille en très bons termes avec Stéphane Tessier. « Je vais permettre au coach de répondre. Est-ce qu’il le connait. Je cherche à être transparent et c’est pour ça que je voulais parler. Parfois l’entourage modifie la vérité car il cherche à diviser. Stéphane #Tessier, c’est moi qui l’ai choisi et j’ai confiance en lui. On est partie en vacances ensemble. Donc pourquoi chercher à diviser, ce n’est pas juste. Stéphane Tessier manage très bien les gens au quotidien, il est très fort dans son domaine et on travaille à différents niveaux. Je suis président et j’ai pris la décision de faire venir Jean-Louis Gasset. Cela ne sert à rien d’essayer de diviser Stéphane Tessier et moi. »

Pablo Longoria n’a pas l’intention de quitter l’OM et il l’a dit ce mardi en conférence de presse au centre RLD. « Je le disais dans les moments positifs et je le redis maintenant que la situation n’est pas celle que l’on veut. La crédibilité vient des résultats. Est-ce que je serai ici à l’avenir? Oui, c’est ça que je souhaite et j’aime être ici. Beaucoup de personnes parlent de moi, me connaissent mais avec tout le respect que j’ai grandi depuis que je suis arrivé au club. Je me rends compte que beaucoup de gens parlent en mon nom et ne me connaissent pas. (…) C’est normal la pression à l’OM. La saison dernière était plus dure au niveau psychologique que celle-ci. La saison dernière beaucoup de choses n’étaient pas justes. Les cops durs, c’est le monde du sport. Ma détermination est claire: on veut bien finir la saison, on veut trouver les énergies au club pour changer la dynamique. Objectif numéro deux, il faut trouver de la stabilité. Oui, il y a eu des erreurs et on va continuer à en commettre mais il faut continuer de travailler dur pour trouver un modèle et avoir des résultats. On doit avoir des règles, du respect de l’institution et avec beaucoup de résultats sportifs. Voilà ce qu’on veut faire à Marseille. »

