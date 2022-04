OM : Amine Harit, le facteur X de Sampaoli ?

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-0 face à Montpellier dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats. Voici la note et l’appréciation d’Amine Harit, titulaire et passeur décisif lors de ce match.

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-0 face à Montpellier hier soir au Stade Vélodrome. Face à plus de 50.000 personnes, les hommes de Jorge Sampaoli poursuivent leur série et enchaînent un 7e succès consécutif toutes compétitions confondues. L’OM fait donc le plein de confiance avant son quart de finale retour de Ligue Europa Conférence face au PAOK ce jeudi. Les Marseillais ont rapidement pris le match en main avec plusieurs incursions dans le camp montpelliérain. Dès les premières minutes, les joueurs de l’OM ont multiplié les offensives par l’intervalle d’Amine Harit notamment. Dès la 9e minute, le Marocain est idéalement servi par Valentin Rongier et parvient à s’immiscer dans la surface de réparation. Il résiste au défenseur montpelliérain et glisse un ballon à Cheikh Bamba Dieng, seul face à la cage pour ouvrir le score. Dix minutes plus tard, après un beau mouvement collectif, Gerson lance l’attaquant sénégalais dans la surface. Il est déséquilibré et obtient un penalty. Cengiz Ünder s’en charge et prend à contre-pied le portier montpelliérain. Tout au long de la rencontre, l’OM s’est contenté de maîtriser et n’a jamais été véritablement inquiété. Ce succès permet à l’OM de conforter sa deuxième place et de gagner de l’avance sur certains de ses poursuivants.

Titularisé dans le cœur du jeu, Amine Harit poursuit sa bonne lancée et s’est montré très présent. Passeur décisif sur le premier but, il a réussi la majorité de ce qu’il a entrepris tout au long du match.

La note d’Amine Harit : 8/10

Son appréciation FCM

Harit de plus en plus important en cette fin de saison ?

Une nouvelle fois titularisé par Jorge Sampaoli, l’international marocain a disputé la quasi totalité de la rencontre. On l’a senti en confiance et bien en jambes dès les premières minutes. Il a remplacé Dimitri Payet au cœur du jeu dans un rôle de faux neuf qui décroche et n’a pas déjoué, bien au contraire. Idéalement servi par Valentin Rongier, il dribble et résiste parfaitement au défenseur montpelliérain pour ensuite glisser un ballon parfait à Cheikh Bamba Dieng. En montant en puissance, il devient une munition supplémentaire pour Jorge Sampaoli en cette fin de saison.

Les notes des médias

L’Equipe 7/10 Aligné en faux numéro neuf, il n’est pas resté en place, bougeant sur toute la largeur. Il a visiblement respecté les consignes et cette liberté lui a vraiment réussi. Auteur d’une passe décisive pour Dieng sur une belle percée (9e), il a été le déclencheur de nombreuses occasions de son équipe et auteur de quelques gestes techniques délicieux. Remplacé par BEN SEGHIR (90e). Maxifoot 7/10 Le milieu offensif marseillais a confirmé sa bonne forme actuelle. L’international marocain a fait énormément de différences grâce à sa technique et sa vision de jeu. En l’absence de Payet dans le onze de départ, il s’est chargé de mener les attaques en jouant avec beaucoup de justesse et altruisme, à l’image de sa passe décisive pour Dieng sur l’ouverture du score. FootMercato 7/10 En l’absence de Payet, remplaçant au coup d’envoi, le Marocain avait les clés en main ce soir. Et sur la pelouse du Vélodrome, l’ancien de Schalke 04 a souvent fait chavirer les supporters phocéens par ses percées, dribbles ou prises de balle. Il a surtout régalé tout le monde avec son appel de balle, sa course et sa passe décisive pour Dieng sur l’ouverture du score (8e). Par la suite, le milieu offensif a apporté de la justesse et de la tranquillité dans le jeu olympien. Un gros match pour celui qui a été remplacé par le jeune Ben Seghir (90e+1) dans les derniers instants.

