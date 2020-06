OM : La nouvelle grille de salaire des minots (à prix réduit)

L’Olympique de Marseille est financièrement en grande difficulté. Les dirigeants marseillais vont devoir dégraisser la masse salariale. Les mesures d’austérité ont également impacté les premiers contrats professionnels des jeunes issues du centre de formation.

La politique salariale du club change visiblement à tous les étages. Si l’Olympique de Marseille ne peut plus s’offrir des Payet ou des Strootman, la cure d’autorité touche également la pépinière du club marseillais.

En effet, selon les informations du journal La Provence, la direction de l’OM a fait savoir que les premiers contrats professionnels offerts aux jeunes issus du centre de formation ont clairement été revus à la baisse par rapport aux standards précédents. Le quotidien régional évoque ainsi des salaires entre 4 et 8000 € et des primes à la signature de 50 000€ en moyenne.

« C’est vrai que ça a pu choquer »

« C’est vrai que ça a pu choquer, car les montants étaient radicalement différents des années précédentes. Mais est-ce que les contrats étaient trop élevés avant ou est-ce qu’ils sont trop bas maintenant ? Je pense qu’il y avait un juste milieu à trouver », indique à La Provence un habitué des négociations.

A titre de comparaison, on apprend également qu’en décembre dernier le jeune gardien Simon Ngapandouetnbu ( 17 ans ) avait signé pour un salaire compris entre 14 et 16 000 euros sur trois ans et une prime à la signature à six chiffres.