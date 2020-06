OM: La nouvelle proposition d’un président français sur le mercato

L’OM n’est pas au mieux financièrement et va devoir vendre au mercato estival. Alors que le marché des transferts pourrait être déréglé avec la crise du Covid 19, Bernard Caïazzo propose une nouvelle solution concernant les dates du mercato…

Le président de Saint-Etienne propose un mercato national pendant le mois de Juin. Alors que l‘OM aimerait vendre pour 60 millions d’euros, difficile d’imaginer un club français proposer autant d’argent en France hormis le PSG…

Un mercato franco-français– Caïazzo

« Les dates de mercato dépendent de nos voisins. Aujourd’hui, les Anglais par exemple nous disent qu’ils ne veulent pas commencer leur mercato avant la fin de leur championnat. On sait que nos voisins, les grands championnats, sont sur une perspective de fin de saison. Comme la Fifa a dit que ce serait douze semaines maximum, les autres championnats vont vouloir démarrer au mieux le 1er juillet. Donc nous, nous ne démarrerons pas le mercato international avant le 1er juillet non plus. La seule chose qu’il est possible de faire, on va y réfléchir lors d’un conseil d’administration avec la Ligue vendredi prochain ainsi qu’avec la Fédération, ce serait de faire un mercato franco-français qui durerait quelques jours en juin. » Bernard Caïazzo— Source: RMC Sport