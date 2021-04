OM : La perte de poids impressionnante de Dimitri Payet !

Il y a quelques semaines, la transformation physique de Dimitri Payet avait interpellé les supporters de l’Olympique de Marseille. Le journal l’Equipe évoque ce matin la perte de poids impressionnante de Dimitri Payet. Depuis l’automne dernier il aurait ainsi perdu pas moins de 7 kg sur la balance.

Depuis quelques semaines, le milieu de terrain l’OM Dimitri Payet semble plus affûté physiquement. Le réunionnais a clairement fondu. Vivement critiqué pour son manque de professionnalisme et son surpoids, ce dernier a pris les choses en main pour retrouver un physique bien plus en adéquation avec le sport de haut niveau. Récemment le journaliste de RMC Sport, Florent Germain racontait comment le Réunionnais avait pris conscience qu’il devait perdre du poids : » Il est plus affûté, il y a trois ou quatre mois, il avait quelques kilos en trop. Maintenant, il s’est affûté et ça ne date pas uniquement de Sampaoli car il y a eu une petite prise de bec avec Villas-Boas à ce sujet en janvier. Il ne lui avait pas mis un ultimatum, mais pas loin. Villas-Boas lui avait clairement fait comprendre qu’il resterait sur le banc s’il n’était pas au point physiquement donc il s’est un peu bougé au début de l’année civile ».

Payet a perdu pas moins de 7 kg

Alors que l’Olympique de Marseille se déplace Reims ce vendredi soir à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1, le journal l’Equipe évoque la métamorphose du meneur de jeu marseillais. Le quotidien sportif explique ainsi Payet aurait perdu pas moins de 7 kg depuis l’automne dernier où il affichait 84kg sur la balance. Ses efforts ont débuté début janvier lorsque André Villas Boas lui a clairement fait comprendre qu’il ne serait plus titulaire tant qu’il ne descendrait pas en dessous des 80 kg. Replacé dans l’axe par Sampaoli, Payet est finalement descendu jusqu’à 77 kg et cela se voit. L’argentin lui a également fait comprendre qu’il l’aiderait physiquement et mentalement à répondre à ses attentes.

Objectif 100 buts et 100 passes décisives

Dimitri Payet aurait désormais un objectif en tête, atteindre les 100 buts et 100 passes décisives en Ligue 1 d’ici la fin de sa carrière. L’international français compte à ce jour 85 réalisations et 92 offrandes. Sous contrat jusqu’en 2024 avec l’Olympique de Marseille, il devrait pouvoir atteindre ses chiffres sans trop de problème. Une reconversion au poste de directeur sportif l’attend ensuite au sein du club marseillais