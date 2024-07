OM: la précision de Fabrizio Romano sur le choix de Greenwood !

Mason Greenwood va bien s’engager avec l’OM, il est arrivé à Marseille mercredi soir vers les 23h. Proche du dénouement d du feuilleton Greenwood, Fabrizio Romano s’explique.

Si son recrutement a fait polémique, en raison de ses actes sur sa petite amie, l’attaquant anglais Mason Greenwood a été acclamé par des supporters de l’OM à son arrivée à l’aéroport de Marignane mercredi soir. La 3e recrue estivale de l’OM était accompagnée par sa compagne, son enfant, mais aussi de Fabrizio Ravanelli, conseiller institutionnel et sportif du club olympien. L’OM a déboursé une somme proche de 30M€ et la moitié du montant de la prochaine vente pour s’offrir l’espoir anglais.

🚨✈️ Mason Greenwood arrives in France to sign for Marseille. Fans waited at the airport and chanting his name. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷 pic.twitter.com/kS9lnuNgmU

