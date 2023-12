OM : « La première chose qui me dérange vraiment sur ce mercato, c’est que… »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille sur Football Club de MArseille consacré au mercato hivernal et à la nécessité de recruter à plusieurs postes pour pallier de nombreux départs à la CAN cet hiver.

L’ancien joueur de l’OM Jean Charles de Bono , aujourd’hui consultant pour FCMarseille, donne son sentiment sur ce mercato :

A lire aussi : Bon Plan Mercato OM : un joli coup à tenter avec un autre un international panaméen !

« Cette CAN est vraiment problématique pour l’OM. Au-delà des joueurs que tu vas perdre pendant cette compétition, tu vas devoir encore recruter et empiler les joueurs. Ça pose un gros problème. La première chose qui me dérange vraiment, c’est que Gattuso dispose d’un contrat d’un an et que s’il ne termine pas en Ligue des champions il partira. donc tu vas encore recruter des joueurs pour un entraîneur qui est susceptible de partir dans quelques mois et ne ne conviendra peut pas à son successeur… Donc on risque encore de se carrer des joueurs en cumulant des recrues à chaque mercato, »a ainsi déclaré Jean Charles de Bono

A lire aussi : Bon plan Mercato OM : Une pépite de MLS pour renforcer l’attaque