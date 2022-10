OM: La promesse de Sampaoli à Bamba Dieng

Bamba Dieng a marqué son premier but de la saison ce samedi face à Strasbourg. Après avoir vécu un été cauchemardesque, le Sénégalais respire enfin. Mais cette période aurait pu être bien différente si Sampaoli était resté à l’OM…

Dieng a ouvert son compteur but ce samedi, après avoir été mis de côté par la direction qui voulait absolument s’en débarrassé. Il n’est pas passé loin d’être un joueur de Nice, avant que son transfert capote après sa visite médicale non concluante. Le Sénégalais n’avait pas l’air d’entrer dans les plans de Tudor… contrairement à ceux de Jorge Sampaoli. En effet, selon La Provence, l’Argentin avait prévu de titulariser Dieng à la pointe de l’attaque cette saison à la place d’Arek Milik…

Ce qui me fait peur c’est que si finalement Tudor le met titulaire et qu’il passe à travers — Thierry Audibert

Sur notre plateau ce lundi, Nicolas Filhol expliquait vouloir voir Bamba Dieng aligné avec Alexis Sanchez pour voir ce que donnerait ce duo d’attaquant sur le terrain. Thierry Audibert, notre invité, tempère cette emballement autour du jeune buteur.

« Je suis très étonné de quelque chose. Vous en parliez hier soir (dimanche lors du Debrief PSG-OM), je trouve que vous attendez beaucoup trop de Bamba Dieng. Beaucoup trop. On ne le connait pas assez. Se créer des occasions? Oui sur très peu de temps mais laissez ce garçon un peu tranquille. Ce qui me fait peur c’est que si finalement Tudor le met titulaire et qu’il passe à travers, il va s’en prendre plein la tronche. Je trouve que vous êtes encore trop nombreux à fantasmer sur Bamba Dieng. Pour l’instant, il n’a montré que des bouts de chose. Il n’a rien montré de complet. Il n’a jamais enchaîné, c’est vrai. Je reste très prudent avec Dieng. » Thierry Audibert – Source : Football Club de Marseille (17/10/22)