OM : La punchline le Riolo sur les supporters de l’OM et Neymar !

Lors d’un entretien publié sur la chaîne YouTube de Passe D, Daniel Riolo a souligné que même si les supporters sont quotidiennement exposés aux exploits de stars comme Messi et Neymar, leur fidélité envers leur équipe reste inébranlable.

Lors d’un entretien publié sur la chaîne YouTube de Passe D, Daniel Riolo a partagé son point de vue sur l’attitude des supporters face aux grandes stars du football. Malgré la présence hebdomadaire de joueurs d’exception tels que Messi ou Neymar, il estime que ces icônes ne remplacent pas l’attachement sincère des fans à leur équipe. En effet, Riolo rappelle que la visibilité de ces talents ne suffit pas à modifier les priorités des supporters, qui restent fidèles à leur club.

A lire : Mercato OM : « de plus grands joueurs viendront »

Si t’interroges un supporter de l’OM par exemple, il va te dire que Neymar il n’en a rien à cirer

Il déclare : « Des supporters qui ont sous les yeux des Messi, des Neymar ou des joueurs de cette trempe-là chaque semaine, il n’y en a pas des masses. Et ça ne t’empêche pas d’aimer ton équipe. Si t’interroges un supporter de l’OM par exemple, il va te dire que Neymar il n’en a rien à cirer ». Selon lui, le véritable amour pour un club transcende le spectacle offert par les superstars internationales et se fonde sur une loyauté inébranlable. Cette fidélité, qui perdure malgré les éblouissements du football moderne, démontre que la passion des fans reste avant tout liée à l’identité et aux valeurs du club. L’analyse de Daniel Riolo met ainsi en lumière le paradoxe du sport, où la notoriété des grandes figures coexiste avec un attachement profond aux couleurs locales.