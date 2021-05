OM: La raison scandaleuse de l’exclusion de Sampaoli !

Lors de la victoire de l’Olympique de Marseille face à Angers, Jorge Sampaoli a reçu un carton rouge pour ce qui semblait être des protestations à répétitions. Canal+ a livré les images de cet exclusion qui semble être totalement aberrante.

Il n’y a pas uniquement des bons points à retenir de la victoire marseillaise face à Angers. Sur le plan du jeu tout d’abord. Les marseillais menaient 2-0 et se sont rendus la tâche compliqué en laissant les Angevins remonter au score. Ensuite, le carton rouge reçu par Jorge Sampaoli est venu tâché cette belle soirée. Ce qui semblait être un coup de sang de l’entraîneur argentin suite au but accordé, plus que logiquement, aux Angevins ne serait pas la raison de son exclusion.

Sampaoli exclu pour avoir « encouragé l’équipe »?

En effet, selon les images proposées par Canal+, Jorge Sampaoli aurait été exclu pour avoir crier après ses joueurs pour les encourager. Valentin Rongier a tenté de l’expliquer à l’arbitre que le coach marseillais poussait simplement son équipe dans sa langue, en espagnol. En plateau, Tony Chapron s’est empressé de valider la décision surréaliste prise par son Frank Schneider.