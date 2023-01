OM: La réaction de Guendouzi après la prolongation de Deschamps

L’ancien coach de l’OM, Didier Deschamps est sélectionneur de l’Equipe de France et le sera encore jusqu’en juin 2026 d’après un communiqué publié par la FFF. Présent à la CDM, Guendouzi a donné son avis à la fin du match en coupe de France…

Après une finale de Coupe du Monde en 2022 au Qatar, Didier Deschamps prolonge son aventure avec l’Equipe de France. Le sélectionneur étend son contrat jusqu’en juin 2026 et disputera donc le prochain Euro en Allemagne avec les Bleus.

Mattéo Guendouzi est heureux de cette nouvelle :

On est tous très heureux– Guendouzi

« On est tous très heureux pour lui car depuis qu’il est à la tête de l’équipe de France, il fait un travail exceptionnel avec de magnifiques résultats. On est contents de continuer avec lui, il le mérite car c’est un super sélectionneur et, au-delà de ça, c’est quelqu’un de très bien humainement. Pour lui, c’est normal de vouloir continuer. Le groupe a toujours été derrière lui, il travaille très dur car il sait qu’il y a une belle génération avec laquelle il peut gagner des trophées. On y croit tous ensemble. » Mattéo Guendouzi— Source: Zone Mixte (08/01/22)

La Fédération Française de Football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d’annoncer la prolongation de 𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 à la tête de l’Équipe de France jusqu’au mois de juin 𝟮𝟬𝟮𝟲 ✍️ ➡️ https://t.co/4CawVszXsS#FiersdetreBleus pic.twitter.com/W2YV4bOVf3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 7, 2023

Quand tu perds, tu dois des explications — Dugarry

La FFF songeait à le prolonger jusqu’en 2024 minimum soit pour le prochain Euro qui aura lieu en Allemagne. Christophe Dugarry a été invité à donner son ressenti sur cela dans un entretien à L’Equipe… Il préférerait voir du changement !

« Qu’il reste cinq ans, dix ans, quinze ans de plus, ce n’est pas mon problème, ce n’est pas à moi de décider. Je ne cache pas que je préférerais que ce soit Zizou, j’ai envie de voir autre chose. Deschamps, j’entends ce qu’il dit, mais on ne peut pas dire que l’équipe de France appartient à tout le monde et la garder pendant douze ans, surtout quand tu as un successeur possible qui a gagné trois fois de suite la Ligue des Champions (avec le Real Madrid, en 2016, 2017, 2018) et qui peut amener quelque chose à l’équipe de France. Ce qui me dérange chez Deschamps ? C’est qu’on ne peut jamais parler football. Qu’on ne le fasse pas quand on gagne, comme en 2018, sur le thème ‘je m’en fous, j’ai gagné’, d’accord, éventuellement, mais quand tu perds, tu dois des explications, tu dois un débat, au moins sur la préparation de matchA un moment, ce serait bien de parler football, et d’essayer de comprendre. Parce que les Argentins, on les a fait exploser en cinq minutes comme des pop-corn. Ils sont moins forts que nous, c’était un cadeau de jouer contre eux. Il n’y a pas eu de match totalement géré, mais on a l’habitude, maintenant, depuis douze ans (10 en réalité), ça fait partie du style Deschamps où seul le résultat compte. Mais ces quatre-vingts minutes, c’est le vrai débat des gens passionnés de foot et qui aiment l’équipe de France. » Christophe Dugarry – Source : L’Equipe (21/12/22)