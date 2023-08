OM : La recette de Vitinha pour enfin claquer des buts !

Arrivé l’été dernier pour un transfert de 32 millions d’euros, Vitinha a eu 6 premiers mois compliqués à l’OM. Peu de temps de jeu, critiques, le Portugais a su rebondir cet été pour devenir l’homme en forme de ce début de saison.

Il a réussi à relever la tête de l’eau. Critiqué depuis son arrivée malgré le peu de temps de jeu que lui donnait Igor Tudor. Le Portugais renaît en ce début de saison. Et, si on ne peut pas encore parler de satisfaction pour le recrue la plus chère de l’histoire du club. Il faut reconnaître qu’il est performant en ce début de saison : 2 buts inscrits en 3 matchs.

La recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, déjà 2 buts à son actif en 2023-24, réussit un début de saison remarquable, loin des difficultés nées à la suite de son arrivée ⤵#OM #TeamOM https://t.co/TE6EpJUXQx — La Provence OM (@OMLaProvence) August 24, 2023

À LIRE AUSSI : (Màj) Mercato OM : Accord de principe pour Correa et une info supplémentaire de taille !

Mais que s’est-il passé cet été pour que l’international espoir portugais retrouve de la confiance sur le terrain ?

D’après La Provence, le Portugais a eu du mal à s’éloigner de sa famille la saison dernière. Autre élément de réponse, sa préparation. Vitinha a beaucoup travaillé cet été pour se mettre au niveau physique de la Ligue 1. L’ancien de Braga est revenu plus affûté plus costaud et cela s’est vu.

Une envie de prouver

En ce début de saison, il n’hésite pas à aller au duel avec les défenseurs ce qui fatigue les défenses. Puis, il a effectué une préparation complète avec un nouveau coach qui lui donne plus de temps de jeu que Tudor. Même si le Lusitanien n’est pas le titulaire dans la hiérarchie. Avec le calendrier chargé de l’OM et le départ de plusieurs joueurs cet hiver pour la CAN, il faudra compter sur Vitinha pour que Marseille atteigne ses objectifs.

Il y a quelques jours, notre journaliste Nicolas Filhol partageait son avis sur le jouer.,Il a beaucoup aimé l’état d’esprit du buteur : » Dans ses intentions on sent une grosse envie de sa part de faire une meilleure saison. Oui la chance ça se provoque et lui il est un peu dans cet état d’esprit je veux tout casser. Même s’il a pas été en réussite face au Pana, malgré tout j’aime bien sa determination. Pour l’instant il est remplaçant mais quand il rentre il donne tout on connait mieux son style de jeu maintenant c’est un joueur qui va dans les duels qui aime se battre. »

À LIRE AUSSI : Mercato : Il refuse l’Angleterre et ne veut que l’OM !

Le style de joueur qui manque à l’OM ?

Peu utilisé l’année dernière par Tudor. Les supporters ont pu se servir de son temps de jeu cette saison pour mieux analyser l’ancien joueur de Braga. C’est un joueur de surface qui est là pour frapper au but et marquer.

« Ça doit être ça Vitinha, un ballon dans la surface c’est but, et j’espère que ce sera ça cette saison, mais je suis assez confiant pour ce joueur. On l’a peut-être surpayé et ça n’empêchera pas que ce sera surement un bon joueur. Maintenant, il faut qu’il prenne de la confiance mais cet état d’esprit ne peut que lui permettre de réaliser une bonne saison. Aujourd’hui il est remplaçant, à voir si dans le temps il trouve une place de titulaire. », analyse notre journaliste.