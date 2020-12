OM : La réponse cinglante de René Malleville à Eyraud !

La Provence a révélé ce matin que Jacques-Henri Eyraud s’était moqué de René Malleville devant les salariés de l’Olympique de Marseille dans un séminaire à la fin de la saison 2017/18. Le supporter marseillais a répondu au président du club sur Twitter…

Labrune, à côté de toi, c’est le Einstein des présidents de l’OM

« Je suis dans mon petit village avec ma femme, tranquille. Je me réveille, j’allume les réseaux sociaux et je vois que Mr Jacques-Henri Eyraud se permet de dire des choses sur mon compte… Je tiens à remercier Alexandre Jacquin (La Provence), mon ami, d’avoir mis cette page et démontré que les journalistes à Marseille, ils en ont ! Je vais te dire Jacques-Henri Eyraud, je suis l’OM depuis 1958, 1959, j’ai connu 26 présidents, 69 entraîneurs, on les a oubliés pour la plupart mais moi, je suis encore là. Et toi, j’espère que tu ne seras plus là dans pas longtemps mais moi et les supporters, on sera toujours là. Le jour où je meurs, je mourrai supporter de l’Olympique de Marseille. Et toi qui te permet de critiquer les supporters, dire des trucs « je ne veux pas de Marseillais, il y en a trop dans le club », tu es vraiment le pire président que j’ai connu sur vingt-six. Tu as compris ? J’en suis presque à demander le retour de Vincent Labrune. Labrune, à côté de toi, c’est le Einstein des présidents de l’OM. » René Malleville – Source : Twitter