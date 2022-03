OM : La réponse de Sampaoli à la gronde des supporters

L’Olympique de Marseille ne s’est pas imposé face à l’AS Monaco ce dimanche soir au Vélodrome devant plus d’une cinquantaine de milliers de supporters. Le coach a été questionné au sujet de la gronde des spectateurs.

Ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille enchaîne les résultats décevants en Ligue 1 et encore plus au Vélodrome. Ce dimanche à domicile face à l’AS Monaco, cela a été une nouvelle fois le cas : défaite des Marseillais sur le score de 1-0 grâce à un but de Gelson Martins.

Les supporters ont le droit d’exiger que l’équipe gagne — Sampaoli

Le Vélodrome a fait comprendre sa déception aux joueurs ainsi qu’au coach de l’Olympique de Marseille. En conférence de presse, Jorge Sampaoli a forcément été questionné à ce sujet… Lui qui faisait l’objet d’un communiqué de la part du groupe de supporters des Dodgers ce samedi soir, la veille de la rencontre.

« C’est normal de la part des supporters qui veulent que l’équipe gagne, nous avons essayé de tous les côtés. Il n’y a pas eu un manque de volonté, il y a un problème de précision. Les supporters ont le droit d’exiger que l’équipe gagne. Ici, l’équipe a essayé de tous les côtés, il y a eu un manque de précision dans toutes nos attaques et peut-être aussi un manque de chance » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (06/03/22)

