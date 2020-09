OM : Saison de la confirmation pour Caleta-Car

Duje Caleta-Car entame sa troisième saison sous les couleurs olympiennes. L’heure est à la confirmation pour le défenseur croate, acheté près de 20 M€ par l’OM.

Duje Caleta-Car a été recruté à l’été 2018, au sortir d’une demi-finale de C3 entre l’OM et Salzbourg. Le défenseur croate évoluait sous les couleurs du club autrichien à l’époque. L’OM a investi lourdement sur le joueur, près de 20 M€. Avec ce transfert, l’international croate est devenue la troisième recrue la plus chère du club, à égalité avec Lucho Gonzalez.

L’ancien du RB Salzbourg a connu une première saison 2018-19 difficile sous le maillot marseillais. Il l’a lui même révélé dans des propos rapportés par la Dépêche du Midi. « Je venais à peine d’arriver, je n’étais pas en forme, tout était nouveau, et j’ai connu une baisse de confiance ». L’OM avait terminé cinquième au championnat et ne s’était qualifié pour aucune coupe d’Europe. Un exercice à oublier pour le club olympien.

Le Croate s’est installé en charnière en 2019-20 aux côtés d’Alvaro

Rudi Garcia a été limogé suite à cette saison ratée. André Villas-Boas lui a succédé. Et Duje Caleta-Car est devenu un autre homme. Lors du dernier exercice de Ligue 1, le Croate s’est installé comme patron au sein de la charnière centrale, aux côtés d’Alvaro Gonzalez. Les deux hommes n’ont plus quitté leur poste et ensembles ils ont conduit le club à cette merveilleuse deuxième place, qualificative en phase de poules de C1.

Son compatriote en défense, Bouna Sarr, est témoin du changement radical opéré chez Caleta-Car. « Il est plus épanoui. Il est plus à l’aise, va plus vers les autres, et ça se voit. Il a une âme de leader, même s’il doit faire des progrès en français, et… en tenues vestimentaires aussi ». Une petite touche d’humour qui montre que le vent a tourné depuis l’arrivée d’AVB et que son protégé en défense s’est complètement métamorphosé.

Un début en fanfare pour Caleta-Car

Et l’ancien du Red Bull Sazbourg ne pouvait pas rêver mieux comme début, pour sa troisième saison à l’OM. Face à Brest, lors de la première rencontre de championnat pour les hommes d’AVB (celle prévue face à l’ASSE a été reportée au 17 septembre), Caleta-Car a été présent sur tous les fronts et a marqué un doublé !

Un domaine dans lequel le joueur souhaitait s’améliorer. « Je pourrais marquer plus, notamment sur les coups de pied arrêtés, je pourrais être plus dangereux grâce à ma taille », a déclaré le joueur en février dernier. C’est chose faite avec ses deux buts en Bretagne.

Le rêve de la sélection est désormais accessible

En pleine bourre, le rugueux défenseur central souhaite maintenant s’imposer en sélection, même s’il avoue qu’il a du retard sur ses concurrents (Lovren et Vida) à son poste. « C’est vrai que maintenant que je joue bien, j’aimerais bien la prendre, moi, cette place. Je serais heureux de jouer, après ils ont la priorité sur moi, parce qu’ils sont plus expérimentés. »

Et pour l’OM, l’ensemble des supporters et le club espèrent que le joueur va continuer sur sa lancée et représenter la charnière centrale de demain. En cas de départ, quand on connait les finances restreintes du club, le Croate pourrait rapporter gros à l’OM.