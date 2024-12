OM : la satisfaction de Pablo Longoria !

Dans une interview sur la chaîne Twitch de Zack Nani, Pablo Longoria, le président de l’OM, a exprimé sa satisfaction après la victoire de son équipe contre Saint-Étienne. Il a qualifié cette rencontre de l’une des plus abouties de la saison, soulignant qu’elle avait montré l’empreinte de Roberto De Zerbi.

Selon Pablo Longoria, le match contre les Verts avait toutes les caractéristiques du jeu voulu par l’entraîneur : « beaucoup de jeu entre les lignes, la recherche des solutions pour la sortie de balle et la quête de l’espace intermédiaire ». Le président marseillais a salué les progrès visibles sur le terrain, fruit du travail effectué à l’entraînement, et a confié que ce match avait été particulièrement plaisant à regarder, tant pour les joueurs que pour les dirigeants. « C’est l’un des matchs qui ressemblent le plus à Roberto. À dire la vérité, tu as vu hier (dimanche) qu’il y a du travail à l’entraînement, tu l’as vu sur le terrain, ça fait plaisir pour les joueurs, mais surtout pour le coach. C’est une bonne période, encore plus après après Auxerre. Quand on est mené 3-0 à la mi-temps, tu te poses des questions. C’est vrai que cette trêve internationale a été longue. (…) Hier, pour te dire, c’est l’un des matchs où j’ai pris le plus de plaisir à voir l’équipe sous Roberto. Je lui ai dit hier après le match. On voit que les joueurs répondent bien à la philosophie même si on est encore loin de ce qu’il veut appliquer. Les joueurs commencent à prendre plus de plaisir, nous aussi en tant que dirigeant. »

Personnalités, journalistes, joueurs, entraineurs et même arbitre, il manquait quelque chose non ? Zack en Roue Libre x Pablo Longoria, c’est ce soir à 18h30 en direct sur ma chaine ! pic.twitter.com/vviKoJeVMl — Zack (@Zack_Nani) December 9, 2024



A lire : Mercato : Les conditions pour que Pogba rejoigne l’OM d’après Daniel Riolo !

L’un des matchs où j’ai pris le plus de plaisir à voir l’équipe sous Roberto — Longoria

Longoria a également rappelé les difficultés rencontrées précédemment, notamment après la lourde défaite 3-0 à la mi-temps contre Auxerre. Cette période difficile, en particulier après une trêve internationale longue, avait laissé place à des interrogations. Mais désormais, l’OM semble avoir trouvé un rythme de croisière sous la direction de De Zerbi. Longoria a souligné que, même si l’équipe est encore loin de la vision idéale du coach, elle commence à répondre positivement à sa philosophie de jeu. Il a conclu en soulignant que cette évolution apporte du plaisir, non seulement aux joueurs, mais aussi aux dirigeants du club.