OM : La série d’Alvaro continue !

Adoubé par les supporters de l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez n’a toujours pas perdu un seul match depuis son arrivée.

Le mercato estival 2019 aura été l’un des plus aboutis de l’ère McCourt. Avec Valentin Rongier, Dario Benedetto et Alvaro Gonzalez, l’Olympique de Marseille s’est bien renforcé pour atteindre son but qui est une qualification pour la Ligue des Champions.

Le défenseur central espagnol est venu donner de l’expérience et de la grinta a une défense centrale bien jeune composée de Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara. Plein de détermination et très calme dans son jeu, l’ancien joueur de Villareal a tout de suite été apprécié par les supporters marseillais.

10 victoires, 4 nul, 0 défaite…

Ce vendredi, il a inscrit son premier but sous les couleurs olympienne face à Granville en Coupe de France. Un but très important qui a permis aux Marseillais de débloquer un match mal embarqué. En plus de son premier but avec l’OM, Alvaro Gonzalez continue sa belle série d’invincibilité. Lorsqu’il est sur le terrain, les hommes d’André Villas-Boas ne perdent jamais. Sur 14 rencontres toutes compétitions confondues, il a remporté 10 matchs et 4 nuls. Un véritable « porte bonheur » comme l’indique Opta sur son compte Twitter…

