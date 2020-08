OM : « La situation financière est désastreuse, et Eyraud pense qu’il peut encore s’en sortir »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille. Chroniqueur du collectif « Olympiens« , Wahid est revenu sur la situation financière du club. Il en a profité pour étriller la gestion de Jacques-Henri Eyraud.

On le sait, l’OM est dans une situation économique très compliquée qui empêche le club de recruter. Lors du dernier numéro de « Débat Foot Marseille » ce jeudi, Wahid a donné son sentiment sur la marge de manœuvre du président de l’OM qui pense encore pouvoir s’en sortir…

JACQUES-HENRI EYRAUD SE PENSE CAPABLE DE RELEVER LE DÉFI

La situation est compliquée. Les finances sont un désastre total. Jacques-Henri Eyraud pense avoir une dernière fenêtre de tir pour redresser la barre, et pense encore s’en sortir en se qualifiant à nouveau pour la Ligue des champions la saison prochaine. Et en essayant aussi d’avoir des revenus conséquents grâce à ça. De plus, il compte aussi vendre un ou deux joueurs. Il a encore cette fenêtre de tir, et je pense vraiment qu’au fond de lui, il se pense capable de relever le défi. Car il voit ça comme un défi !

Moi je pense que non, il n’en est pas capable. Ça fait 4 ans qu’il est là, et 4 ans qu’on patauge dans la merde. Il serait peut-être temps de laisser le navire… C’est d’ailleurs ce qu’il est doucement en train de faire depuis les arrivées d’Hugues Ouvrard et Pablo Longoria. Lui prend ses distances, et navigue entre Paris et Marseille. Il sera moins présent au club

Wahid. Source : Débat Foot Marseille – 27/08

pour voir, ou revoir en intégralité notre dernière émission DFM