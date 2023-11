OM : La soirée cauchemardesque du Brésil de Renan Lodi

Renan Lodi n’a pas joué la rencontre du Brésil face à l’Argentine… Sale soirée pour ses coéquipiers qui ont perdu contre les Champions du Monde et ont vécu des scènes violentes entre les supporters et les forces de l’ordre.

Avant même que la rencontre ne débute entre l’Argentine et le Brésil, des affrontements entre supporters ont éclaté dans la nuit de mardi à mercredi. Renan Lodi, international brésilien appelé en sélection et joueur de l’OM, n’a pas joué mais pas a certainement été choqué par ces heurts qui ont obligé les forces de l’ordre à intervenir.

Résultat : des enfants en pleurs et quelques blessés dans les tribunes. Cependant, la rencontre a quand même été maintenu mais tout ne s’est pas passé pour le mieux pour les coéquipiers du latéral gauche de l’OM. A l’heure de jeu, corner pour les Argentins et Nicolas Otamendi trompe Alisson de la tête. Victoire 0-1 des Champions du Monde et un carton rouge à la 80e pour Joelinton qui voulait se défaire du marquage de De Paul au milieu de terrain et qui a fait un mauvais geste.

A LIRE AUSSI : OM : Gattuso participe à faire exploser ce jeune !

🚨🚨 INCROYABLES IMAGES ! 😱😱 Emiliano Martinez est allé défendre les supporters argentins qui se faisaient violenter par la police brésilienne dans les tribunes du Maracana en marge de Brésil – Argentine. pic.twitter.com/hJZ4ZZXi0h — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 22, 2023

Heurts entre supporters et la bombe lâchée par Scaloni

L’un des faits marquants de cette soirée très étrange au Brésil : l’énorme bombe lâchée par les sélectionneur argentin, Scaloni. « L’Argentine a besoin d’un entraîneur avec l’énergie nécessaire et qui va bien. Je parlerai avec les joueurs et les dirigeants. J’ai beaucoup de choses à penser en ce moment. Ces joueurs nous ont beaucoup donné. Je dois beaucoup réfléchir à ce que je veux faire. Ce n’est pas un au revoir ou quoi que ce soit d’autre »

De son côté Nicolas Otamendi, buteur du soir, s’est exprimé à ce sujet à TyC Sports : « Nous devons en parler. Les mots sont inutiles maintenant, je pense que nous devons en parler personnellement et évidemment communiquer avec lui. Nous avons reçu cette information et bien, nous allons essayer d’en parler et de voir ce qui se passe. Nous sommes dans l’euphorie d’avoir gagné et les célébrations et recevoir la nouvelle a été un choc mais je pense qu’il faut en parler. Nous n’avons pas encore eu de conversation avec lui dans le vestiaire car il n’y avait pas tout le monde »