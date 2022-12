OM : La solution (humoristique) de Milik pour stopper Mbappé

Arkadiusz Milik, toujours sous contrat à l’Olympique de Marseille, va affronter cet après-midi l’équipe de France en huitième de finale de la Coupe du Monde. Kylian Mbappé est au centre des discussions pour cette rencontre…

La défense polonaise aura fort à faire face au Parisien. Interrogé sur le sujet, Milik a fait preuve d’humour au moment de donner ses solutions pour stopper Mbappé…

« Il nous faudra être rapide, avoir un scooter »

« Comment va t-on défendre sur Mbappé ? Il nous faudra être rapide, avoir un scooter pour rattraper l’un des meilleurs joueurs du monde. Il nous faudra un esprit collectif, collaboratif, car personne ne pourra l’affronter individuellement. « Arkadiusz Milik – Source : La Provence

« Je suis toujours un joueur de l’OM !’

« Même si la plupart des titulaires jouent à l’étranger. Je garde un très bon souvenir de mon passage en France. D’ailleurs, je suis toujours un joueur de l’OM. J’y ai beaucoup appris, c’étaient des moments incroyables, notamment avec les supporters dont je me souviendrai jusqu’à la fin de ma carrière » Arkadiusz Milik – Source : La Provence

Longoria : « Milik ? Un joueur de très haut niveau… mais pas adapté à la modalité du jeu que l’on veut développer »

« On considère que le départ d’Arkadiusz est une réflexion que tout le monde doit se poser dans le foot moderne. Tu préfères avoir un joueur de haut niveau ou un joueur adaptable à ton équipe ? Si tu as les deux, c’est magique. On estime que Milik est un joueur de très haut niveau, un des meilleurs buteurs européens, mais qu’il n’est pas adapté à la modalité de jeu que l’on veut développer. C’est notre sentiment, on se trompe peut-être. Mais on devait prendre une décision, savoir quoi faire sur le marché avec l’un des salaires les plus élevés de l’effectif mais qui n’est pas le plus adaptable. Pour moi, le joueur le mieux payé de l’effectif doit être le plus important de l’équipe. On a trouvé des solutions. La Juve a toujours été intéressée. On a trouvé un bon prêt. Mettre un joueur dans un très bon club, une équipe du niveau Ligue des champions et qui va lutter pour le titre en Italie, ça lui donne de la valeur. Cela aurait été plus facile de l’envoyer dans un club inférieur pour nous protéger, et dire qu’il n’avait pas le niveau à l’OM. Il est très performant avec la Juve, on est très content pour lui. La Juve a une option pour acheter le joueur, mais peut-être qu’il peut revenir dans le futur. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)