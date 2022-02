OM : La solution pour faire souffler Payet

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est incliné au Vélodrome face à Clermont. Dimitri Payet a notamment été en difficulté offensivement. Le numéro 10 semble très fatigué et a besoin de repos. Notre journaliste Nicolas Filhol a une solution pour le faire souffler.

Extrait de notre dernier Débat Foot Marseille avec Jean-Charles De Bono et notre journaliste, Nicolas Filhol. Ce dernier s’est posé des questions sur la gestion des joueurs de la part de Jorge Sampaoli et plus particulièrement sur Dimitri Payet qui est en dedans depuis quelques semaines.

Tu ne peux pas laisser un joueur qui va t’handicaper le collectif — Nico

Que faut-il faire avec le numéro 10 de l’Olympique de Marseille? Le laisser au repos et risquer de perdre des rencontres puisqu’il pèse beaucoup sur les matchs ou continuer à le faire jouer afin qu’il conserve le rythme et sorte un éclat de génie comme il en a l’habitude au risque de le blesser?

« Il faut qu’il sorte un des trois joueurs (Gerson, Milik ou Payet) et si je dois en sortir un, c’est Payet ! Parce que Payet est fatigué, il faut qu’il souffle et il commence à maronner. On voit que ça monte un peu ! Tu ne peux pas laisser un joueur qui va t’handicaper le collectif. Il a 34 ans avec 2 voire 3 matchs semaines pour l’OM, ça commence à être dur ! Gerson peut avoir ce rôle, à aller à côté de Milik pour presque devenir un second attaquant et faire la dernière passe. » Nicolas Filhol – Source : Débat Foot Marseille sur FCM (21/02/22)

On s’est pris une bonne leçon par Clermont qui a joué ensemble — Payet

Le milieu offensif marseillais n’a pas mâché ses mots et a même tapé du poing sur la table envers ses coéquipiers. En bon capitaine, il souhaite faire dégonfler quelques têtes…

« On a manqué d’humilité. On n’a pas montré un visage cohérent, de valeurs, on n’a rien montré. On s’est pris une bonne leçon par Clermont qui a joué ensemble, qui a mérité cette victoire. Il va falloir dégonfler les têtes et se remettre à bosser » Dimitri Payet – Source : Prime Video (20/02/22)

