OM : La stratégie de Mehdi Benatia

Mehdi Benatia est convoqué par la Commission de Discipline afin de répondre de ses actes lors du match face à Lyon. L’Equipe dévoile la stratégie du dirigeant olympien.

Lors de la 5e journée de Ligue 1, Mehdi Benatia s’est illustré par ses propos aux arbitres après la rencontre face à Lyon. Le dirigeant marseillais est donc convoqué par La Commission de Discipline et le journal L’Equipe dévoile la stratégie de l’ancien international marocain. Il devrait intervenir en visio afin de répondre de ses actes et clarifier la situation. Il n’aurait pas eu l’intention d’avoir des propos complotistes ou injurieux mais seulement mettre en évidence le cumul des décision en défaveur du club.

🗞️Mehdi Benatia interviendra en vidéo-conférence face à la Commission de Discipline en fin de journée. Il compte faire profil bas, expliquer que ses propos n’étaient ni injurieux ni complotistes, et qu’il voulait surtout pointer du doigt une accumulation de décisions arbitrales… pic.twitter.com/Ytv73OMee2 — Massilia Zone (@MassiliaZone) October 1, 2024

« Benatia construit une équipe qui ressemble aux marseillais »

Cyril Astier, agent de joueur, était notre invité lundi midi. Ce dernier estime que Mehdi Benatia a recruté des joueurs forts mentalement pour mieux coller à la mentalité marseillaise. « Il est en train de recruter une équipe qui ressemble à Marseille avec un état d’esprit. Prendre un joueur en phase avec le projet et la ville, ça Mehdi le maitrise bien. J’ai confiance en ce qui se passe à Marseille. Oui on a perdu face à Strasbourg, je n’avais pas toujours cette confiance là. Il faut de la stabilité et de la longévité. Le bémol ça peut paraitre nébuleux sur qui fait quoi. »

Prendre un joueur en phase avec le projet et la ville, ça Mehdi le maitrise bien