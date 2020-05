OM : La stratégie du président Eyraud pour (essayer de) forcer les joueurs à baisser leurs salaires…

Le projet estival de l’OM est clair : équilibrer les comptes. Le président Eyraud est en charge du « sale boulot » et semble prêt à tout pour satisfaire son actionnaire majoritaire.

L’ambiance est tendue entre Eyraud et le vestiaire marseillais qui voit d’un mauvais œil le départ probable de Villas-Boas. Selon l’Equipe, JHE aimerait profiter de cette situation pour voir partir certains gros salaires. Cependant, la majorité des joueurs ne veulent pas partir et le président leur met la pression pour qu’ils acceptent un baisse de salaire.

Eyraud veut faire baisser les salaires… qu’il a donné

Le journal sportif explique que les joueurs sont en conflits avec leur direction concernant les versements des salaires, des primes de qualification en C1, individuelles ou collectives. Eyraud ne verse plus de primes depuis plusieurs mois, ce qui qui lui avait valu une mise à l’écart du vestiaire après les matches par Payet. Il bataille pour que le groupe accepte une baisse salariale. Selon le quotidien, « certaines propositions ont pu aller jusqu’à -50 % et, surtout, le deal est assez ambigu concernant la durée de cet effort. » Alors que les négociations sont maintenant individuelles, le président marseillais aurait expliquaient aux joueurs les moins ouvert qu’ils n’auraient plus jamais de primes. Des menaces qui ne devraient pas arranger l’ambiance. Tout va bien à lOM on vous dit…