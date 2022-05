OM: La superbe déclaration de Mourinho concernant le Vélodrome !

Hier, l’AS Rome s’est imposée en finale Conference League contre le Feyenoord (1-0). Un nouveau succès et un nouveau trophée en plus dans l’armoire bien remplie de José Mourinho. En marge du match, l’entraineur romain est revenu sur le parcours de son adversaire et en a profité pour lancer ses éloges à l’Olympique de Marseille et à son stade.

Malgré la deuxième place obtenue et la qualification en LDC, ça restera une des blessures de cette saison ! La défaite en demi-finale de Conference League contre le Feyenoord Rotterdam (3-2) (0-0). Un nouvel échec en compétition européenne qui avait laissé des traces au sein du club et chez les supporters ! Lancés dans l’épopée d’une nouvelle aventure en coupe d’Europe, les phocéens avaient échoué aux portes de la finale après un parcours qui aura fait vibrer la ville ! Une finale que les marseillais auraient pu jouer hier soir contre l’AS Rome qui s’est imposé contre les bourreaux des olympiens sur le score de 1-0.

Mourinho fan du Vélodrome !

Un trophée qui vient s’ajouter au long palmarès du club mais aussi de son entraineur, José Mourinho. Le « Special One » qui a remporté toutes les compétitions possibles en club vient donc ajouter une nouvelle ligne dans un C.V bien fourni. Face à une équipe une nouvelle fois joueuse, la Roma du portugais a su faire preuve de sens tactique pour piéger les néerlandais sur un but de l’inévitable Nicolo Zaniolo. Connu pour sa capacité à analyser ses adversaires, José Mourinho est revenu en amont de cette finale sur le parcours en Conference League de son adversaire et en a profité pour louer leur adversaire en demi-finale : l’Olympique de Marseille. Pour l’ancien entraineur de Chelsea, jouer face à Marseille à l’Orange Vélodrome est une tâche très difficile :

» Feyenoord a eu des matchs difficiles. Notamment en 1/2 contre Marseille. C’est une équipe qui a une histoire européenne, et un Stade Vélodrome qui est l’un des endroits les plus fascinants et les plus difficiles à jouer en tant qu’adversaire. » José Mourinho – Source : Late Football Club (25/05/2022)