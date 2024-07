OM : La terrible nouvelle concernant Jonathan Clauss

C’est terminé pour les Bleus qui butent face à l’Espagne de De la Fuente. Concernant le seul marseillais présent, Jonathan Clauss, il n’aura pas joué une seule seconde de cette compétition.

L’Euro 2024 se termine ici pour les Bleus de Didier Deschamps. Le sélectionneur paiera son manque de jeu et d’allant offensif en perdant 2-1 face à l’Espagne qui, plus joueuse, a puni les Français à deux reprises et en quelques minutes. Pour Jonathan Clauss, c’est la douche froide. Lui qui se faisait vraisemblablement une joie de rejoindre l’Equipe de France pour cette compétition n’aura pas eu une seule minute de temps de jeu.

Clauss pisté par Nice !

L’OM et Jonathan Clauss semblent de plus en plus proches de se séparer cet été. En effet, le joueur qui avait été poussé vers la sortie cet hiver ne semble plus figurer dans les plans du club. Pointé du doigt pour son comportement, lui reprochant de trop chercher à s’économiser en vue de l’Euro, l’international français semble désormais enclin à quitter l’OM. À la fin de la saison, le joueur a indiqué publiquement être prêt à partir si les deux camps y trouvaient leurs intérêts.

Alors qu’il n’a toujours joué aucune minute avec les Bleus durant la compétition, Jonathan Clauss fait déjà l’objet d’intérêt de la part d’autres clubs. Alors que son avenir a été évoqué du côté de la Turquie il y a plusieurs semaines, un autre club s’intéresserait désormais au latéral droit de l’OM. D’après footmercato, le joueur serait même une réclamation personnelle d’un de ses anciens entraîneurs.

Des retrouvailles à venir pour le joueur ?

En effet, le club de l’OGC Nice serait intéressé par Jonathan Clauss alors que son ancien entraîneur à Lens, Franck Haise, entraîne désormais le club niçois. Le coach français souhaiterait retrouver son joueur, qui s’était révélé avec le maillot lensois avant de rejoindre l’OM. À ce jour, aucune offre officiel n’a été formulé, les dirigeants niçois devront encore s’entendre avec les dirigeants marseillais afin de parvenir à un transfert.