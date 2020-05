OM: La théorie (du complot) politique de Riolo sur l’arrêt de la Ligue 1…

Le gouvernement a décidé d’arrêter le championnat de France face à la pandémie du Covid 19. Pour Daniel Riolo, cette décision reste encore un mystère…

Le discours d’Edouard Philippe hier rend perplexe Daniel Riolo. L’éditorialiste RMC se pose de nombreuses questions sur cette décision gouvernementale.

Il y a des choses que je trouve louche — Riolo

« Ce qui ressort des propos d’Edouard Philippe, pour moi c’est un flou immense. On nous a dit que c’était le gouvernement qui avait décidé de l’arrêt de la saison, et aujourd’hui le gouvernement dit qu’il lui appartient pas de commenter les décisions des instances sportives. Honnêtement, c’est très compliqué d’y voir clair. Qui a réellement décidé de l’arrêt du championnat ? J’ai l’impression qu’on est en train d’entrer dans un mystère. Ce que j’essaye faire comprendre c’est qu’il y a un intérêt politique, et certaines personnes ont préféré les intérêts personnels aux intérêts collectifs. Il y a des choses que je trouve louche et que je ne comprend pas autours du 28 avril… » Daniel Riolo— Source: RMC