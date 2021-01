OM : La trahison que Thauvin a reproché à Payet lors de cette fameuse réunion…

C’est la crise à l’OM et les querelles de vestiaires sont étalées au grand jour. Alors qu’André Villas-Boas cherche l’informateur, l’Equipe raconte certains détails et propos tenus lors de cette houleuse réunion avec les joueurs…

L’Equipe raconte les échanges entre Payet et Thauvin lors d’une réunion organisée le 18 janvier dernier. Comme l’avait rapporté RMC, Payet avait reproché à Thauvin son individualisme forcené : «Je pense que tu joues un peu trop pour ta gueule et tes stats, je ne sais pas si ta fin de contrat a quelque chose à voir là-dedans…» L’ailier droit champion du monde 2018 aurait encaissé, mais aussi mis en avant le nombre de passes décisives qui font de lui le meilleur passeur du championnat cette saison (7).

L’Equipe raconte qu’en toute fin de réunion, alors que « Villas-Boas demandait si quelqu’un voulait reprendre la parole », Thauvin a levé la main avec un reproche bien précis adressé à Payet.

Je n’ai pas apprécié que t’ailles négocier avec le président dans notre dos pour baisser ton salaire — Thauvin

. «J’ai quelque chose à te reprocher, si. Je n’ai pas apprécié que t’ailles négocier avec le président dans notre dos pour baisser ton salaire. J’ai pris ça comme une trahison.» Florian Thauvin – source : L’Equipe (26/01/2021)

Dimitri Payet est sorti du onze de départ, André Villas-Boas se montre plus exigent sur le niveau physique de son effectif. Thauvin a pour l’instant gardé sa place de titulaire, mais ses deux dernières prestations plus que médiocres face à Lens et Monaco pourraient lui aussi l’envoyer sur le banc…