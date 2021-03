OM : La transformation physique de Payet choque les supporters marseillais !

Au début de la saison, l’hygiène de vie de Dimitri Payet a été fortement pointée du doigt par les supporters et observateurs de l’Olympique de Marseille. Avec Jorge Sampaoli, il semble s’être remis en question.

Le poids et l’hygiène de vie de Dimitri Payet était au coeur des débats en début de saison. André Villas-Boas a même été contraint de mettre le numéro 10 de l’Olympique de Marseille sur le banc afin de le piquer et lui faire comprendre qu’il n’était pas au top.

Après le départ du coach portugais, le Réunionnais s’est remis en question. En conférence de presse, il a d’ailleurs évoqué ce sujet en novembre dernier, affirmant qu’il se sentait de « mieux en mieux physiquement. »

LES SUPPORTERS ESPÈRENT VOIR PAYET AU NIVEAU !

C’est chose faite avec l’arrivée de Jorge Sampaoli. Sur les photos et même sur le terrain, le meneur de jeu semble de plus en plus fit. En atteste une photo publiée ce dimanche sur le compte anglais de l’Olympique de Marseille. Les supporters voient le changement mais espèrent qu’il sera encore plus performant sur le terrain.

