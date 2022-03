OM : La très mauvaise opération d’un Marseille impuissant ! Sampaoli,Milik, Luan Peres…

Replay du debrief de la rencontre entre l’OM et l’AS Monaco à retrouver ci-dessous avec Benjamin Courmes, Jean-Charles De Bono et notre invité, l’agent de joueur Cyril Astier.

Il m’a manqué du rythme, du temps de jeu, pour être meilleur — Milik

Arek Milik a été au micro de Prime Vidéo juste après le match… L’attaquant marseillais a répondu aux questions de Thierry Henry sur son match. Le Polonais n’a pas compris la gestion de son coach sur ces derniers matchs… Après avoir fait le déplacement à Qarabag sans être titulaire, Milik n’a pas apprécié le fait de ne pas enchaîner les rencontres et ne pas avoir de rythme.

A LIRE AUSSI : OM – Monaco (0-1) : La très mauvaise opération d’un Marseille impuissant…

« Si je joue mal, je joue mal. Ma performance me concerne avant tout. L’équipe va au-delà de mon cas personnel. On n’était pas dans notre meilleure forme. Marseille ce n’est pas moi. Ce n’est bien sûr pas toujours facile pour moi, on change de système souvent. En 4-4-2 contre Clermont (0-1), en 4-3-3 ce soir. Sur les 2 derniers matchs je n’ai pas joué, mais pour moi, c’est très important le rythme. Quand je joue plus, tous les trois jours, je me sens mieux. Il m’a manqué du rythme, du temps de jeu, pour être meilleur. Vous voyagez beaucoup, vous ne jouez pas… C’est quelque chose qui peut vous manquer. Le coach décide, je respecte sa décision, à moi d’être le plus performant possible » Arek Milik – Source : Prime Video (06/03/22)