Internationaux OM : Under buteur, mais…

La Turquie a accroché le nul dans les derniers instants du match contre le Luxembourg (3-3). Cengiz Ünder a marqué le premier but de son équipe.

Malmené dans le jeu, la Turquie a fini par accrocher le Luxembourg à Istanbul ce jeudi soir au terme d’un match spectaculaire (3-3). Titulaire sur le côté droit de l’attaque Turque, Cengiz Ünder a marqué le premier but de son équipe sur penalty (16e). Il est directement impliqué sur le deuxième but puisqu’il entraîne le contre son camp luxembourgeois, sur un centre dévié dans ses propres buts par Maxime Chanot (39e). L’ailier marseillais a été remplacé à la 78ème minute et a assisté du banc de touche à l’égalisation de son équipe en toute fin de match (87e). Avec ce résultat, la Turquie ne peut plus être rejoint par son adversaire du soir et est officiellement promu en ligue B.

À LIRE AUSSI : OM : Encore une bonne nouvelle pour les supporters !