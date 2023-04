OM : La volonté de McCourt pour le prochain mercato

Après avoir injecté des sommes considérables à l’OM, le propriétaire américain du club Frank McCourt espère une grosse vente lors du prochain mercato estival.

Le prochain mercato estival de l’Olympique de Marseille s’annonce mouvementé. Les dirigeants olympiens travaillent déjà pour faire venir de nouveaux joueurs cet été. Et si les noms de Wilfried Zaha, Folarin Balogun ou encore Evan Ndicka ont été évoqués au cours des dernières semaines, les dirigeants marseillais devront vendre afin de soulager leurs finances. Pablo Longoria s’active pour trouver des portes de sorties aux indésirables de l’effectif. Leonardo Balerdi, Cengiz Under et surtout Matteo Guendouzi pourraient venir renflouer les caisses de l’OM, ce qui aurait été expressément demandé par Frank McCourt, le propriétaire américain du club.

McCourt réclame une grosse vente cet été

Considéré comme l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif marseillais, l’ancien joueur d’Arsenal devrait quitter l’OM cet été. Déclassé dans la hiérarchie des milieux de terrain et poussé vers la sortie par ses dirigeants, l’international français aurait toujours la côte en Angleterre. West Ham, Newcastle et surtout Aston Villa suivraient de près la situation de Guendouzi à Marseille. La Provence explique en effet que la perspective d’une grosse vente de l’ancien lorientais ne laisse pas insensible Frank McCourt. Un transfert du milieu marseillais permettrait au club d’amortir les récents investissements sur le marché des transferts. Dans l’attente d’un éventuel départ, le principal concerné reste concentré sur sa fin de saison à l’ OM.

Merato : Nice vise une autre cible de l’OM ! – https://t.co/DqdCa8E2d4 pic.twitter.com/A8T9VYuYuf — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 28, 2023

McCourt veut vendre, il attend juste l’acheteur

le journaliste de RMC Daniel Riolo avait clairement précisé dans l’After Foot que Frank McCourt était disposé à vendre l’OM : « Seule une vente du club permettra à l’OM de revenir devant, Franck McCourt n’a plus aucun intérêt à garder le club. Il veut vendre, il attend juste l’acheteur qui est prêt à mettre l’argent. »