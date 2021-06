Ex OM: Labrune critique le niveau de la Ligue 1 et remercie le PSG

Amazon a finalement raflé la mise concernant les droits TV. Une décision qui ravit Vincent Labrune, président de la LFP. Néanmoins, l’ancien président de l’OM s’est montré particulièrement critique vis-à-vis du niveau du football français.

Vincent Labrune, s’est exprimé dans les colonnes de L’Equipe. A travers ce témoignage, il s’est montré très pessimiste concernant la qualité des équipes du championnat de France. Selon lui, seul le PSG sauve les meubles :

Heureusement que nous avons le PSG– Labrune

« J’adore l’idée du Big Five européen. Mais sportivement, on n’y est pas. Il y a le Big Four et les autres. Cela fait 25 ans que l’on n’a pas gagné une compétition européenne. Et heureusement que, depuis 10 ans, nous avons le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi qui a énormément aidé le football français et nous a porté à bout de bras sur la scène européenne. Sinon je ne sais pas où on serait. Nos concurrents, aujourd’hui, ce ne sont pas les Anglais, les Italiens, les Espagnols et les Allemands, mais plutôt les Portugais, les Russes et les Ukrainiens. Il faut prendre conscience de la réalité ! Mais il n’y a pas de fatalité, et j’espère bien que le champ de réformes que nous avons lancées nous permettra de retrouver la place qui est la nôtre » Vincent Labrune— Source: L’Equipe (18/06/21)