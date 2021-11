OM: L’absence de Payet chez les Bleus ? Deschamps s’explique

Malgré un très bon début de saison sur le plan personnel, Dimitri Payet n’a pas été convoquer par Didier Deschamps pour participer au prochain rassemblement des Bleus. Le sélectionneur français s’est expliqué au micro de TF1…

Dimitri Payet a été l’un des meilleurs marseillais lors du match médiocre de l’OM face au FC Metz (0-0). Il a touché la barre transversale et a provoqué l’exclusion de Jemerson.

Didier Deschamps a expliqué son absence dans la liste des Bleus :

C’est quelque chose de difficilement vivable– Deschamps

« Il a eu une période qui était très belle avec nous, même si cela ne s’est pas conclu par un titre de champion d’Europe. Pour chaque joueur qui ont pendant plusieurs années été en équipe de France, ont eu un statut de joueur important, titulaire, cadre, mais avoir un rôle moindre, il y aura toujours une frustration, voire plus. C’est quelque chose qui pour moi est difficilement vivable, surtout pour le joueur concerné. » Didier Deschamps– Source: TF1 (07/11/21)

Il n’y a pas plus fort en numéro 10– Rothen

Des performances qui ne lui ont malheureusement pas permis d’atteindre un retour avec les Bleus lors du prochain rassemblement. Pourtant, de nombreux consultants et observateurs du football espèrent le revoir avec l’Equipe de France. C’est notamment le cas de Jérôme Rothen.

« Je sais que Didier Deschamps m’écoute. Sur ce que je vois depuis l’arrivée de Sampaoli, je trouve que Payet montre ce qu’est une belle remise en question. Cela se voit à travers les semaines qui passent. On voit un Payet affuté et heureux d’être sur le terrain. Payet rend le collectif beau depuis le début de saison. On voit une équipe marseillaise rayonnante à côté de lui. Payet a fait même office de faux numéro 9. Là, il est derrière Milik. On a vu son rayonnement. Un Payet dans ces conditions et bien dans sa tête, Didier il faut que tu le rappelles. Il n’y pas plus fort en numéro 10 dans ce positionnement en France. Il rend tellement beau ses coéquipiers. C’est le moment de le rappeler et je ne vois pas pourquoi sa belle forme va s’interrompre. L’équipe de France s’améliorera avec Dimitri Payet en numéro 10″ Jérôme Rothen— Source: RMC (18/10/21)

Un retour en Equipe de France? Bien sûr qu’il mérite — Leboeuf

Sur le plateau de Téléfoot dimanche dernier, Franck Leboeuf a été questionné sur le niveau de Dimitri Payet et la possibilité de le revoir en Equipe de France. L’ancien défenseur n’a pas hésité une seule seconde et pense que Didier Deschamps doit absolument le rappeler.

« C’est exceptionnel ce qu’il fait. On le voit Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé. Il fait partie de ces gens-là quand il est à ce niveau-là. (…) Un retour en Equipe de France? Bien sûr qu’il mérite. Maintenant, il n’y a pas de dispositif pour un tel joueur. L’équipe de France joue en 3-4-3 et on a l’impression qu’il n’y a pas de place pour lui, tactiquement. » Franck Leboeuf – Source : Téléfoot (31/10/21)