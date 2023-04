OM : Le retour des supporters marseillais à Lyon !

Les supporters de l’OM sont autorisés à 400 à Lyon, ce dimanche. Interdits depuis plusieurs années, c’est une grande surprise pour les habitués des déplacements.

Six ans. Cela fait six ans que les Marseillais n’ont pas pu se rendre à Lyon pour supporter leur équipe pour le choc de l’Olympico« . Alors que les Lyonnais ont pu se rendre à 200 à Marseille au match aller, 400 supporters de l’OM sont autorisés dans le parcage pour la 32ème journée de Ligue 1.

La dernière fois que les Marseillais sont allés à Lyon c’était en 2017. Depuis, entre le Covid et les interdictions prises par les préfets, ils n’ont pas pu y retourner. Aujourd’hui, la tendance est donc à l’assouplissement, même si cette autorisation se fait sous conditions, avec un encadrement strict du périple et, surtout, une jauge limitée à 400. Un chiffre tout de même dérisoire pour un stade dont la capacité est supérieure à 58 000 places.

Plus que prévu ce dimanche ?

Selon La Provence, des rumeurs disent que les Marseillais pourraient se déplacer à plus que prévu. La préfecture du Rhône a publié un arrêté stipulant que l’accès au centre ville ainsi qu’au stade et ses abords est interdit pour toutes personnes se montrant comme supporter de l’OM.

Très peu à l’aise avec la gestion des foules, les instances françaises agissent comme si elles ne pouvaient ou ne savaient pas gérer la venue de plusieurs centaines de supporters pour les rencontres de championnat. Elles se retrouvent vite déborder et les Marseillais pourraient se déplacer à plus que prévu pour élever la voix contre les répressions et pour les libertés des supporters.

A Nantes, alors que les Marseillais étaient interdits, quelques supporters avaient quand même fait le déplacement et la centaine de MTP, Fanatics et Ultras s’était bien fait entendre.

