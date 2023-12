OM : L’Ajax a du mal à digérer les deux penaltys !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à l’Ajax (4-3) ce mercredi soir en Ligue Europa au terme d’un match au scénario complètement fou. Du côté de l’Ajax on a du mal a encaissés les deux penaltys accordés à l’OM !

Après la défaite de son Ajax, le coach John van ‘t Schip a évoqué les deux penalties à Radio Veronica. « Nous avons encaissé deux buts douteux, deux penaltys, le premier était très léger (une faute de Jorrel Hato sur Sarr, NDLR). L’arbitre a fait ses débuts européens. Peut-être qu’il était aussi sous haute tension. » Même son de cloche du côté de Steven Bergwijn sur les deux penaltys. « Je n’ai pas encore vu le deuxième, mais de mon point de vue, il est donné facilement, tout comme le premier. » Si les fautes ne sont pas flagrantes dans les deux cas elles existent, sur le premier le défenseur coupe la trajectoire de Sarr sur le haut du corp, sur le second le portier se rate complétement.

Gennaro Gattuso, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, a vécu un moment tendu lors de la victoire contre l’Ajax Amsterdam (4-3) en Ligue Europa, s’énervant contre son attaquant Iliman Ndiaye (23 ans) avant son entrée en jeu. La scène s’est déroulée alors que l’OM affrontait l’Ajax, et Gattuso, visiblement sous pression, a laissé éclater sa colère envers Ndiaye pour sa lenteur à se préparer à entrer sur le terrain.

A lire aussi : OM AJAX (4-3) : Match complètement FOU, TRIPLE D’AUBAMEYANG défense catastrophique…

Selon M6, diffuseur de la rencontre, Gattuso aurait estimé que le joueur sénégalais (7 sélections et 1 but en équipe nationale) prenait trop de temps pour se préparer. Le coach s’est précipité vers lui en hurlant, allant même jusqu’à rapprocher sa tête à quelques centimètres du visage de l’attaquant. L’incident s’est déroulé sous le regard surpris de Jacques Abardonado et du banc marseillais. Cependant, la situation s’est rapidement apaisée, Gattuso prodiguant même quelques conseils à Ndiaye avant de le faire entrer sur le terrain.

Kondogbia sur Aubameyang: « Ce n’est pas qu’il peut mais il va faire la différence ! On connaît sa qualité et on sait ce qu’il nous apporte au quotidien. » #OMAJA #TeamOM pic.twitter.com/MM63KCqsIr — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 30, 2023

Malgré cette altercation, Iliman Ndiaye, recruté cet été et en difficulté depuis son arrivée, continue de bénéficier de la confiance de son entraîneur. Bien que ses performances aient été en dents de scie avec seulement un but et deux passes décisives en 19 matchs, Gattuso le maintien dans l’équipe de départ régulièrement.

A lire aussi : OM : Gattuso révèle son coup tactique !

Iliman Ndiaye avait rejoint l’OM avec enthousiasme après avoir brillé avec Sheffield United. Après des débuts mitigés, Gattuso l’avait encouragé fin octobre à surmonter son manque de réalisme, soulignant que la confiance venait avec le travail et la persévérance. Bien que l’incident sur le bord du terrain puisse susciter des interrogations, il semble que Gattuso reste déterminé à soutenir Ndiaye dans son développement au sein de l’équipe.