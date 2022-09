Tottenham – OM : Plus qu’un simple match de Ligue des Champions pour Balbir !

L’Olympique de Marseille affronte Tottenham ce mercredi pour le premier match de Ligue des Champions de sa saison. Pour Denis Balbir, c’est plus qu’une simple rencontre !

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille va connaître son premier match de Ligue des Champions de la saison face à Tottenham à Londres. Pour cette première rencontre dans cette phase de poules, l’OM va affronter la tête d’affiche et donc se mesurer tout de suite au haut niveau !

Pour l’OM, ce déplacement à Tottenham sera un vrai test — Balbir

D’après Denis Balbir qui a apporté son analyse sur le site But Football Club, ce match est plus qu’une simple première rencontre dans cette compétition. Le journaliste pense que cela va déterminer les ambitions de l’Olympique de Marseille dans cette Ligue des Champions.

A LIRE : Tottenham – OM : Quelle heure, quelle chaine TV ?

« Pour les deux équipes, c’est important d’arriver aux joutes continentales prêtes et avec le plein de confiance. C’était même encore plus important pour Marseille que pour Paris compte-tenu de la pression qu’il y avait sur Igor Tudor, lequel parvient pour l’instant à mettre en place son football presque total. Comme beaucoup, je doutais du Croate. Finalement, ses choix sont bons, fermes et ses résultats parlent pour lui. Son équipe monte en puissance et démontre de belles choses. Elle a un vrai potentiel avec Alexis Sanchez, avec Nuno Tavares, avec Mattéo Guendouzi…Pour l’OM, ce déplacement à Tottenham sera un vrai test. Comme je l’ai dit, le groupe des Olympiens ne sera pas un cadeau. Cet affrontement avec les Spurs dictera les ambitions que les Phocéens pourront avoir dans la compétition » Denis Balbir – Source : But Football Club (05/09/22)

On est passé à côté lors de la dernière campagne. On aspire à faire beaucoup mieux lors de cette LDC — Payet

En conférence de presse, le capitaine de l’Olympique de Marseille a évoqué les ambitions du club en Ligue des Champions. Il a également été questionné sur son état physique après son absence dans le groupe face à Auxerre. Il rassure en expliquant être à 100%.

« On est passé à côté lors de la dernière campagne. On aspire à faire beaucoup mieux lors de cette Ligue des Champions. À nous de faire mieux qu’une 4e place. C’est un match qui est ouvert. Le moral est bon, donc il faut qu’on continue sur cette lancée. Tottenham est un adversaire redoutable. À nous de jouer notre chance. Cette première journée met sur les bons rails. On est dans un championnat à 4 équipes. Il faut se mettre à l’abri rapidement. Oui, on est prêts. On a des certitudes avec le début de saison. Certains la jouent pour la première fois. Il faudra faire preuve de sérieux pour exister. Il fallait du repos pour faire attention à ce mollet qui s’est réveillé après le match contre Clermont. Il y a eu du repos et du soin. Je suis apte à 100% pour le match face à Tottenham. » Dimitri Payet – Source : Conférence de presse (06/09/22)