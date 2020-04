OM : L’incroyable anecdote de Paga sur Mitroglou !

Dans les colonnes de France Football, l’homme de terrain de Canal + Laurent paganelli a livré une anecdote hilarante concernant l’attaquant grec de l’Olympique de Marseille Konstantinos Mitroglou.

Prêté cette saison au PSV Eindhoven Konstantinos Mitroglou sera de retour à l’OM cet été. Il lui restera encore un an de contrat avec le club phocéen qui aura bien du mal à s’en débarrasser. Le transfert de l’international Grec à Marseille aura été un catastrophe industriel sportivement et économiquement parlant.

Dans les colonnes de France Football, Laurent Paganelli a raconté une anecdote marrante au sujet de « Kostas » :

« Le maillot le plus improbable que j’ai ? Mon fils ne me demande jamais de maillot. Un jour, je l’appelle, il me dit que pour son anniversaire, il veut celui de Mitroglou. Après un match de l’OM, j’interviewe Mitroglou et je lui demande. Là, il me regarde et me dit : « Ça fait six mois que je suis ici, t’es le premier à me demander mon maillot. » (rires). » Laurent Gaganelli – Source: France Football