OM : L’arbitre désigné face à Nice porte plutôt chance ces derniers temps…

La Ligue a communiqué la liste des arbitres pour la 9e journée de Ligue 1. L’OM qui se rendra à Nice va être arbitré par Ruddy Buquet. Un arbitre qui a longtemps laissé de mauvais souvenirs au supporters marseillais, mais dont la courbe s’est inversée…

La trêve internationale est encore interminable, la Ligue 1 ne va reprendre ses droits que ce weekend. Samedi, l’OM va se déplacer à Nice et l’arbitre principal désigné pour cette rencontre se nome Ruddy Buquet. Il sera accompagné par Guillaume Debart et Julien Pacelli. Les deux arbitres assistants vidéo seront Stéphanie Frappart et Hakim Ben El Hadj.

Buquet moins sous le feu des critiques depuis 2 ans…

Si cet arbitre a été critiqué par les supporters marseillais entre 2015 et 2021, avec beaucoup de cartons donnés et des statistiques infernales face à Lyon notamment, la donne a changé. En effet, depuis le 4 avril 2021 et la victoire de l’OM 2-0 face à Dijon, Ruddy Buquet n’a arbitré qu’une seule défaite (face à Nice en Coupe de France), pour 3 matches nuls et 4 victoires…

OGC Nice – Olympique de Marseille (samedi, 21h00)

Arbitre principal : Ruddy BUQUET

Arbitres assistants : Guillaume DEBART et Julien PACELLI

4e arbitre : Guillaume PARADIS

Arbitres assistants vidéo : Stéphanie FRAPPART et Hakim BEN EL HADJ

Menant deux fois au score face à Monaco lors de la 7e journée de L1, les les joueurs de l’OM ont été incapables de conserver l’avantage. Dans notre émission Débat Foot Marseille, Franck Conte a reproché aux marseillais de ne pas « assez mettre la pression » sur l’arbitre pour que ce dernier consulte le VAR. « Aucun joueur de l’OM essaie de mettre la pression à Bastien pour au moins tenter de déclencher un check VAR« , a affirmé l’artiste peintre. Pour Mino, les joueurs olympiens ont été trop passifs. « On a vu Aubameyang courir, se faire prendre en sandwich, mais l’arbitre ne siffle pas. Vous n’avez pas envie que les joueurs disent stop, on ne joue pas pour obtenir une vérification », a souligné le rappeur.

« Les joueurs de Monaco et l’arbitre font absolument ce qu’ils veulent »

« Aucun joueur de l’OM essaie de mettre la pression à Bastien pour au moins tenter de déclencher un check VAR!!! » #OM #TeamOM pic.twitter.com/3poy8jlVtg — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 2, 2023

« Sur une action, Bastien fait semblant de visionner le VAR. Tu subis en permanence. Les joueurs de Monaco et l’arbitre font absolument ce qu’ils veulent », a-t-il ajouté.

Selon Benjamin Courmes, « ce n’est pas la première fois que les joueurs restent complètement amorphes face à ce genre de situation« . « Cela démontre le manque de caractère de cette équipe » a constaté le journaliste.