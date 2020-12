OM : Larguet répond très clairement sur le cas des deux jeunes virés du centre de formation !

Medhi Baaloudj et Cyril Khetir ont tous les deux été exclus du centre de formation de l’Olympique de Marseille suite à un voyage avec la sélection U20 d’Algérie à l’automne. Il n’en fallait pas plus pour voir la presse algérienne remettre en cause les véritables raisons de ce licenciement. Nasser Larguet, le directeur du centre, a donc décidé de clarifier la situation en ne refusant aucune question à La Gazette du Fennec…

Tout a été fait dans le but de faciliter les choses

« Comme ils avaient été positifs au Covid-19 le mois précédent, ils devaient passer une échographie. Problème, nos cardiologues n’étaient pas disponibles. L’épidémie montait alors sur Marseille et ils avaient été réquisitionnés dans le cadre de l’opération « Plan Blanc ». J’étais en contact avec la DTN algérienne, on faisait tout pour trouver une solution, nous voulions qu’ils aillent en sélection. Medhi Baaloudj et Cyril Khetir ont décidé d’aller faire ces échographies seuls en bravant le protocole médical du club. Ils ont déposé leurs dossiers chez le médecin du club et sont partis en sélection sans que ce dernier n’ait donné son aval. (…) Tout a été fait dans le but de faciliter les choses mais également dans le but de protéger nos jeunes et la sélection algérienne. Regardez ce qui est arrivé au sein de la délégation égyptienne… (…) Vous savez, j’ai exclu, avec l’accord du club, un très bon jeune joueur marocain lors de ma première année à l’OM car il a failli aux valeurs du club. Ce n’est jamais une partie de plaisir que de se séparer d’un élément mais lorsque l’institution n’est pas respectée, il faut agir en conséquence. L’évolution du football nous montre que certains joueurs ou mêmes entraîneurs n’hésitent pas à se mettre au-dessus de l’institution et je pense que c’est important de rappeler à nos jeunes que, certes, ils sont au cœur du projet, mais qu’il y a une institution au-dessus d’eux. » Nasser Larguet – Source : La Gazette du Fennec