OM : L’association Aubameyang et Vitinha… Stop ou encore ? Ce qu’en dit Gattuso !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant le déplacement à Lorient, Gennaro Gattuso était en conférence de presse ce vendredi en début d’après-midi au centre RLD. Le coach italien a été interrogé sur la belle complémentarité entre Aubameyang et Vitinha…

Gennaro Gattuso n’a pas voulu confirmer qu’il allait conserver son systéme en 3-5-2 et donc son association en attaque Aubameyang avec Vitinha. « Aubameyang et Vitinha, c’était une belle performance, il y a une vraie complémentarité, cela permet à Auba de se décaler. Ils ont bien joué, on va voir. Ils ont des qualités différentes, Viti est plus physique, il y a une vraie complicité. Ndiaye peut aussi jouer comme deuxième attaquant. On va voir comment on va organiser nos prochains matches… » L’OM se déplace à Lorient ce dimanche.

A lire : OM : Gattuso confirme 4 absents face à Lorient !

Aubameyang et Vitinha, il y a une vraie complicité