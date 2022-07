OM : « L’attractivité de l’OM aujourd’hui a baissé pour les joueurs »

Sur le plateau de « Débat Foot Marseille », Cyril Astier interrogé quant aux tarifs plus élevés lorsque l’OM souhaite recruter un joueur, rebondit sur un autre problème qui ralentit lui aussi le mercato olympien, c’est l’attractivité du club qui n’est plus la même que par le passé.

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille », Cyril Astier, agent de joueur, revient sur l’attractivité de l’OM ces dernières années qui a légèrement baissé, ne facilitant pas la tâche à Longoria dans ce mercato déjà compliqué. En effet, selon l’invité, le manque de régularité du club notamment refroidit certains joueurs à l’idée de rejoindre le club phocéen.

« Comment je deviens attractif indépendamment de l’aspect financier? » -Astier

« Je suis complètement d’accord, il y a un autre tarif pour l’Olympique de Marseille , mais il y aussi un autre élément. L’attractivité de l’OM, aujourd’hui, elle me paraît avoir un peu baissé dans l’esprit des joueurs. Aujourd’hui, la difficulté, par exemple si on revient sur Jonathan Clauss, je pense qu’il y a peut-être 10 ans en arrière Jonathan Clauss il vient sur les mains à l’Olympique de Marseille. Là, on doit lutter 15 millions, 20 millions. Combien de joueurs, Dries Mertens qui apparemment veut rester à Naples qui fait monter un peu les enchères, j’ai l’impression que notre attractivité, elle a un peu baissé dans l’esprit des joueurs. Alors, c’est naturel, c’est aussi dû à une absence de compétition européenne régulière, des mouvements d’entraîneurs trop souvent, y a pleins de raisons. Donc, moi si j’étais encore une fois dans la direction sportive de l’Olympique de Marseille, je réfléchirais à comment je deviens attractif indépendamment de l’aspect financier, comment je deviens attractif pour faire en sorte qu’un Jonathan Clauss se dise « je veux aller au Mondial, je veux être en équipe de France, l’Olympique de Marseille me paraît être le club idéal pour faire ça ». Donc plus que remplacer Payet je réfléchirais sur des notions comme ça. » Cyril Astier Source : Football Club De Marseille