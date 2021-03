OM : « L’avenir est assuré avec Gueye… »

L’OM a glané un point face à Lyon ce dimanche en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Pape Gueye…

Lyon a dominé le match face à l’OM pendant 20 minutes. Toko Ekambi a ouvert le score, les marseillais se sont réveillés ensuite et les hommes de Rudi Garcia ont été plus timides. Milik a marqué un penalty juste avant la mi-temps. L’OM aurait pu tenter d’arracher la gagne en fin de match après l’expulsion de Paqueta, mais ils ont eu trop peu d’occasions franches en fin de rencontre. Titulaire dans le milieu avec Kamara, Pape Gueye a été solide et important par son volume de jeu. Il s’installe tranquillement dans cette équipe…

La note de Pape Gueye : 6/10

Son appréciation

L’avenir est assuré avec lui… Comme son équipe, en première mi-temps, il n’a pas réussi à peser… Gueye a réussi à trouver son rythme durant la rencontre et a même été décisif sans le vouloir : à la suite d’une frappe du gauche, Paqueta touche le ballon de la main et offre donc un penalty à Milik qui le transforme. Un but qui permet à l’OM de revenir à 1-1 et de prendre 1 point. Son volume de jeu a pris de l’ampleur durant la rencontre. Il a été partout sur le terrain et a mis le bon dosage d’agressivité pour ne pas laisser les milieux lyonnais prendre le dessus.