OM : L’avis tranché d’Adil Rami sur l’arrivée de Marcelino !

L’Olympique de Marseille a nommé Marcelino en tant que nouveau coach après Igor Tudor. Adil Rami a livré son ressenti dans une vidéo publiée sur Snapchat en réponse à l’un de ses abonnés !

Après Villas-Boas, Sampaoli ou encore Igor Tudor, c’est au tour de Marcelino d’être sur le banc de l’Olympique de Marseille ! Le coach espagnol prend la succession du Croate et espère faire mieux en championnat, en Coupe de France mais aussi se qualifier pour la Ligue des Champions alors que les 3e tour préliminaires arrivent à grand pas.

Son style demande beaucoup d’exigence, de force physique et mentale

L’Olympique de Marseille lui a offert un recrutement XXL avec des joueurs de grande qualité, notamment offensivement. Pourtant, c’est surtout physiquement que les joueurs vont avoir besoin de travailler d’après Adil Rami ! L’ancien marseillais a connu Marcelino lorsqu’il était en Espagne sans jamais être sous ses ordres. Cependant, il a livré son ressenti dans une story snapchat !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Le (vrai) montant du transfert de NDiaye finalement révélé par L’Equipe ?

« L’arrivée de Marcelino est très bien pour Marseille. Son style demande beaucoup d’exigence, de force physique et mentale, explique l’ancien défenseur de l’OM. Je pense que pour être un entraîneur, il faut avoir le juste milieu. J’ai déjà joué contre lui et je sais que c’est quelqu’un de très strict et de très dur. Je pense que les joueurs vont perdre des plumes »

Marcelino, un coach qui a quatre ou cinq idées de jeu très claires

Interrogé par L’Equipe, Geoffrey Kondogbia a livré les principes de jeu de Marcelino, un coach qu’il connait bien : « C’est un coach qui a quatre ou cinq idées de jeu très claires et il va faire en sorte que le joueur soit convaincu dans un premier temps. Il est très exigeant bien évidemment. C’est indispensable au haut niveau, sinon tu ne peux pas obtenir ce qu’il a obtenu au niveau du palmarès. Il aime le jeu dynamique, que ses équipes explosent vite vers l’avant. Mais la base de tout, pour lui, c’est d’avoir une bonne organisation, d’être bien en place. Il part du principe que c’est la meilleure façon de bien pouvoir attaquer une fois le ballon récupéré. »

Kondogbia a un rapport particulier avec le coach espagnol dont il apprécie la franchise et l’exigence. « Au-delà de l’aspect professionnel, c’est quelqu’un que j’apprécie parce qu’il est franc, direct. Il est également très humain, c’est toujours agréable. C’est une pression supplémentaire aussi pour moi parce qu’il ne va pas hésiter à me rentrer dedans et à me dire les choses. »