Mercato OM : Le (vrai) montant du transfert de NDiaye finalement révélé par L’Equipe ?

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

L’Olympique de Marseille a trouvé un accord avec Sheffield pour Iliman Ndiaye ! Le joueur est arrivé à Marseille cette nuit. Le montant de son transfert a été révélé par le journal l’Equipe.

C’est la fin d’un des feuilletons de ce mercato estival de l’OM. Iliman Ndiaye portera bien le maillot de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Il devra passer sa visite médicale ce Lundi avant de parapher un contrat de 5 ans avec le club phocéen. Le jeune international sénégalais a été accueilli comme une rock star à l’aéroport de Marignane vers 1h du matin.

Les dirigeants marseillais avaient trouvé un accord quelques heures auparavant avec leurs homologues de Sheffield United.

Alors que RMC Sport indiquait que l’OM déboursera environ 15 millions d’euros pour s’attacher les services du Sénégalais, le quotidien sportif l’Equipe annonce que l’Etat major de l’OM donne le chiffre de 17M€ sur la base fixe. D’autres sources évoquent un montant final proche de 20M€ pour le rachat de sa dernière année de contrat.

Mercato OM : L’incroyable accueil d’ Iliman Ndiaye à l’aéroport par des supporters marseillais en feu ! – https://t.co/ctxtJBwSV3 pic.twitter.com/a3HEUDnNMt — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 31, 2023

Iliman Ndiaye, un jeu plus basé sur l’esquive techniquement

Il y a quelques jours le journalisted’Europe 1 et de RFI, Patrick Juillard nous présenté le profil d’Iliman Ndiaye : « C’est un joueur atypique pour un international sénégalais. Il s’est révélé au grand public durant la CDM, puisqu’en l’absence de Sadio Mané, blessé, c’est un peu lui qui est devenu le meneur de jeu, le joueur capable de changer le rythme offensif de l’équipe, de faire des différences. Dans le genre « joueur de rupture » le Sénégal dispose évidemment de Sadio Mané et d’Ismaïla Sarr, eux ce sont des joueurs physiquement plus puissants » explique ainsi le spécialiste du football africain avant de poursuivre :

« Iliman Ndiaye est un joueur on va dire un peu plus fin, dont le jeu est plus basé sur l’esquive techniquement. Sur le Championship il a fait un « double-double » cette saison. Ce sont un peu des stats à la Ryad Mahrez à Leicester, même si c’est moins un ailier qui repique. Il peu aussi jouer derrière un attaquant, ça va bien avec un schéma que prévoit Marcelino, c’est-à-dire avec deux axiaux en attaque, lui ça serait plus un deuxième attaquant un peu plus déroché ou un meneur offensif, un trequartista comme disent les Italiens. On a tendance à penser quand on pense au Sénégal à des dribbleurs physiques, lui il a un profil plus fin. Il a plus d’influence dans sa manière de jouer. Il s’est imposé comme un joueur dominant du Championship, ses performances ne sont pas un feu de paille qui a duré trois mois et sur lequel on s’est emballés, c’est vraiment sur la durée. Il est intelligent dans le collectif, ile ne dribble pas pour la galerie, il sait faire des différences mais pour l’équipe. »