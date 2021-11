Match OM Lazio : Quelle heure ? Quelle chaîne TV ?

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille affrontera la Lazio de Rome pour le compte de la 4e journée d’Europa League. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

L’OM reçoit la Lazio de Rome ce jeudi à 21h pour le match de la 4e journée d’Europa League. Les olympiens sont dans l’obligation de gagner cette rencontre pour ne pas rester dans la course à la qualification. L’entraineur du club marseillais Jorge Sampaoli pourra compter sur le retour de Valentin Rongier et un stade vélodrome bien garni. 60 000 personne sont en effet attendues dans l’enceinte du boulevard Michelet.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et la Lazio aura lieu ce jeudi à 21 au stade Vélodrome. Le match sera retransmis sur W9 en clair et sur Canal + Sport.

OM-Lazio en Streaming

Pour regarder Lazio-OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme MyCanal.

Les commentaires en direct du match OM-Lazio

Le groupe de l’Olympique Marseille

Gardien : Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs : Balerdi, Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro

Milieux : Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi,Harit

Attaquants : Milik, Payet, Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, De la Fuente, Ünder

Nos 2️⃣2️⃣ Olympiens choisis par notre coach 𝐉𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐚𝐨𝐥𝐢 qui affronteront la Lazio 🔵⚪️#OMLazio ⎮ #UEL pic.twitter.com/ojmkE3YDSO — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 3, 2021

Le onze de départ Probable

Pau Lopez – Saliba, Caleta Car, Luan Peres – Kamara, Rongier, Guendouzi – Lirola, Payet, Under – Milik

L’entraineur argentin de l’Olympique de Marseille s’est exprimé en conférence de presse de veille de match pour notamment évoquer l’importance de cette rencontre et la ferveur des supporter dans un vélodrome qui devrait de nouveau faire le plein :

« C’est un match encore plus vital que celui contre Galatasaray parce qu’il reste moins de matchs. Galatasaray a plus d’efficacité, c’est ce qui nous manque. On a joué un match très physique en Italie, contre un adversaire très difficile. Le match sera très difficile demain. On a besoin de gagner pour aller plus loin. (…) Je trouve superbe que le club ait invité des enfants (dans le virage nord), cela me procure beaucoup d’émotion. C’est un geste très noble du club. Jouer devant 56.000 personnes va nous aider. Cela crée des attentes importantes mais c’est très bien. Nous avons l’obligation de montrer le meilleur visage possible. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse 03/11/2021

Duje Caleta Car devrait être titulaire pour cette rencontre en défense centrale. Présent lui aussi face à la presse mercredi il a donné le ton de cette rencontre : »Peu importe la manière, que ce soit un beau match ou pas, il faut que l’on prenne les trois points contre la Lazio. On sait ce que ces trois points signifient pour nous, pour se rapprocher de Galatasaray et de la tête du groupe. Peu importe comment on les prend, il nous faut les trois points», a ains déclaré le défenseur international croate.

Caleta Car : « La défense à 3, c’était nouveau et il nous fallait du temps pour s’y faire. Aujourd’hui on sait quoi faire qd on défend, qd on attaque, tout le monde est impliqué dans ce système. C’est vrai que je me sens plus à l’aise dans l’axe. Mais je peux jouer n’importe où. » — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 3, 2021

Pourquoi le vélodrome devrait faire le plein

Initialement fermé au grand public pour la réception de la Lazio ce jeudi après les incidents face à Galatasaray, le Virage Depé sera finalement ouvert à des enfants de 10-14 ans des clubs du programme Next Gen. Ils seront accompagnés de leurs éducateurs…

Le match face à Galatasaray a dû être interrompu juste avant la pause à cause d’incidents entre le parcage visiteur et la tribune Nord. Ainsi, le Virage Depé n’aurait pas du ouvrir ses portes pour ce choc au sommet de Coupe d’Europe. Finalement, des enfants de 10-14 ans des clubs du programme Next Gen, et les éducateurs occuperont les sièges de la tribune. Certains abonnés de ce virage seront quant à eux replacés en tribune Jean-Bouin.

Les supporters marseillais n’ont pas pu se déplacer il y deux semaines auparavant, ce sera aussi le cas pour les Italiens à Marseille ce jeudi. En 2018, des affrontements avaient éclatés la veille du match sur le Vieux Port…