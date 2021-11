OM – Lazio : Riolo pointe du doigt des responsables

L’OM n’a pas pu faire mieux qu’un match nul (2-2), alors que les joueurs marseillais ont clairement été au-dessus de leurs adversaires en première mi-temps. L’Olympique de Marseille a concédé l’égalisation juste avant un jet de projectile…

Suite à un corner, la Lazio récupère le second ballon, Saliba se rate et dévie sur Felipe Anderson qui égalise dans les dernières secondes (1-1 / 45′ + 5). Une minute de temps additionnelle rajoutée à cause d’un jet de projectile de la part de supporters de l’Olympique de Marseille, que Daniel Riolo a dénoncé :

A lire aussi : OM Lazio : Le but de Milik sur un pénalty parfaitement exécuté !

« Donc l’OM fait un super match, l’OM mène 1/0 et une bande d’abrutis de Supp est là pour tout gâcher ! C’est dingue. » Daniel Riolo— Source: Twitter (04/11/21)

A lire aussi : OM: Ce consultant regrette l’absence de Saliba chez les Bleus…

« On a fait une bonne prestation contre une équipe très forte techniquement. C’est vrai que la première mi-temps était difficile surtout au niveau de la pression, on ne savait jamais quand jouer, quand attaquer, on était toujours en retard au niveau des passes latérales ou en profondeur mais on a su réagir. Sur le 2-1, on avait même la sensation de pouvoir contrôler le match mais on a encaissé ce but sur une action pas très claire qui doit nous faire réfléchir et mûrir. Au niveau du caractère, l’équipe a effectué une bonne prestation, au niveau technique, il y a eu de bonnes et de mauvaises choses mais on est déçus de ne pas remporter la victoire car au classement, notre position reste la même. Au niveau du classement, même si on avait gagné, il aurait fallu gagner contre notre adversaire direct (Galatasaray) et ensuite en Russie. Mais gagner ici aurait été une grande performance. » Maurizio Sarri – source L’Equipe / Conférence de presse (05/11/2021)