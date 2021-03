OM : Le beau message d’André Villas-Boas à Mandanda pour son anniversaire !

L’ancien coach de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas a publié un beau message pour son ancien capitaine, Steve Mandanda.

Visiblement, André Villas-Boas a gardé de très bonnes relations avec ses anciens joueurs à l’Olympique de Marseille. Le coach portugais n’a pas oublié son ancien capitaine, Steve Mandanda, pour son anniversaire ce dimanche.

Pour moi l’opportunité d’entraîner un des meilleurs du monde mais surtout chanceux de t’avoir connu — VILLAS-BOAS

« Pas trop de choses à dire. Connexion et complicité immédiates. Le calme en personne. Voix ferme, raisonnement lucide. Esprit clair et vide de préjugés. Une main à la portée pour aider les autres. Pour moi l’opportunité d’entraîner un des meilleurs du monde mais surtout chanceux de t’avoir connu. Bon anniversaire Steve Mandanda ! Plein de santé, de joie et de réussites. Merci ! » André Villas-Boas – Source : Instagram (28/03/21)

A LIRE : OM : La transformation physique de Payet choque les supporters marseillais !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par André Villas-Boas (@officialandrevillasboas)

LA REPONSE DE MANDANDA

Le gardien marseillais a répondu sur cette publication pour le remercier. « Merci beaucoup coach pour ce magnifique message on se voit très vite ! » Un bel échange qui confirme la bonne relation entre AVB et ses hommes lorsqu’il était sur le banc marseillais.